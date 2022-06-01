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台灣歐盟經濟對話升至部長級 確保半導體供應安全

2022/6/1 17:05
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（中央社台北1日綜合外電報導）台灣政府對歐盟加強跟台灣經濟關係的計畫表示歡迎，雙方都期待更緊密聯繫將有助於保障供應鏈安全，尤其重要的半導體領域。一名外國官員證實，台歐經濟對話層級將升至部長級。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，歐盟主管貿易事務執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）最近告訴歐洲議會（European Parliament），將把預計6月2日舉行的歐盟與台灣貿易和投資對話，從技術官員層級提升至部長和局長等級。

一位知悉內情的外國駐台北外交官員證實這項消息，稱對話的形式和要解決的問題基本不變。他說：「歐盟關注半導體議題，讓雙方高層負責人而不是初階官員來對話是有道理的。」

台灣經濟部次長陳正祺稱讚升級後的對話是「深化台灣與歐盟經濟夥伴關係的一項重要里程碑」。

陳正祺還說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行和俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，促使世界各國「更加關注供應鏈韌性問題，而台灣在其中扮演關鍵角色」。

歐盟執委會（European Commission）今年2月公布的 「歐洲晶片法政策報告」（European Chip Law Policy Report）有兩次提到台灣，陳正祺指出，這顯示台灣在半導體、先進製造和全球產業鏈的重要性。

陳正祺還說：「台灣是歐盟值得信賴的夥伴，歐盟也是我國的重要貿易夥伴。」

近幾個月來，包括法國和東歐國家在內的歐盟成員國國會議員訪台，重申對台灣政府的支持。俄羅斯入侵烏克蘭引發歐洲和國際社會對於中國可能侵略台灣的擔憂。

瑞典國會代表團上個月表示，他們的訪問向中國傳達強烈訊息，即是歐洲將支持台灣捍衛自由和民主的努力。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1110601

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