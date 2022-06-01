監委巡察新竹基地 幻象戰機武器雲母、魔法飛彈亮相

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（中央社記者陳俊華台北1日電）為瞭解幻象戰機飛行管制、戰備與後勤維修情形，監察院長陳菊昨天率監察院外交及國防委員會監委巡察新竹空軍基地，空軍並對監委展示幻象戰機所使用的雲母、魔法飛彈及機砲等武器。

今年3月一架幻象戰機在台東外海墜海，是幻象戰機第8起事故，當時監委賴鼎銘、葉宜津、林文程說，台灣向法國購入60架幻象2000戰機，服役至今已達20餘年，發生多次事故、飛行員殉職等不幸事件，事涉空軍戰力及飛行員生命安全，認為有進一步瞭解必要，已申請自動調查。

根據今天發行的監察院電子報指出，為瞭解幻象戰機飛行管制、戰備與後勤維修情形，監察院外交及國防委員會召集人、監委賴鼎銘偕同監察院長陳菊及監委等一行20人，在國防部副部長柏鴻輝、空軍副司令孫連勝等人陪同下，5月31日巡察新竹空軍基地。

監察院表示，監委聽取聯隊及後勤維修現況簡報，實 際視導後勤維修現況，並前往警戒室聽取警戒任務介紹後，就到飛管大坪視導幻象戰機及武器彈藥裝備陳展，並舉行綜合座談。

另外，軍聞社5月31日報導指出，這是「日前排定的巡察行程」，賴鼎銘表示，近期曾巡察勇鷹高教機、漢翔公司及空軍教準部等單位，十分關注國防安全，這次藉由巡察空軍第二聯隊，盼進一步從中了解幻象戰機現況，共同為國防安全而努力。

軍聞社公布的照片中，顯示空軍對監委展示幻象戰機所使用的雲母、魔法飛彈，以及30機砲等武器彈藥裝備。

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賴鼎銘說，在兩岸情勢緊張的當下，他也要對捍衛領空的飛行員，為了保衛國家安全，從事高風險的戰備任務，表達敬佩、感謝之意。柏鴻輝代表國防部長邱國正，感謝監察院外交及國防委員會對國防部長期以來的指導與督促，使國防事務不斷成長提升。

柏鴻輝表示，目前台海情勢因中共不斷的襲擾，而趨於嚴峻，不僅造成區域緊張，也成為全球關注的焦點；國軍身為維繫區域和平穩定的一分子，24小時不鬆懈的戰備工作，務使民眾安心，這是國軍的責任，更有賴全體官兵在工作崗位上付出與貢獻，同時也需要監委持續支持與鞭策，共同促進國防安全更穩固。（編輯：蘇志宗）1110601