端午節談防疫 總統：到貨的輝瑞兒童疫苗充足

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（中央社記者溫貴香台北3日電）總統蔡英文在今天端午節向社會報告防疫兒童醫療量能，她表示，目前到貨的輝瑞兒童疫苗接種數量相當充足，中央和地方政府合作設置接種站，加速提升兒童疫苗接種率。並強調，台灣處在疫情關鍵階段，拜託大家過端午、打疫苗、顧健康、保台灣。

總統上午在臉書發文並發表一段1分53秒的影片，她表示，端午連假，祝福全體國人平安健康。大家一起防疫2年多，都很辛苦甚至有些疲憊，但在這最後關鍵時刻，繼續拚一下，一定可以度過疫情的挑戰。

蔡總統表示，已到貨的輝瑞兒童疫苗，累計共有110.88萬劑，現在台灣5到11歲的小朋友，有99萬符合接種資格的對象，所以目前疫苗接種數量充足，中央政府也和地方政府合作設置接種站，來加速提升兒童疫苗接種率。

總統說，從6月1日開始在六都一共有7個大型兒童接種站已經開始正式上路，有許多家長計畫利用連假帶家裡的小朋友去打疫苗，總統感謝家長們的配合，一起提升兒童疫苗接種率，來增加學童集體的保護力。

總統表示，她要特別感謝連假期間支援接種疫苗的醫護朋友，支援接種疫苗的醫護朋友，以及所有第一線的防疫人員。謝謝每位國人為台灣防疫所做的努力和付出。

總統說，防疫需要每一個人的力量，現在是2022年的6月，去年的這個時期，因為大家共同配合防疫，才能克服疫情挑戰，現在，台灣也處在疫情非常關鍵的階段，要拜託大家過端午、打疫苗、顧健康、保台灣，繼續團結，堅持防疫，祝大家端午節快樂。（編輯：潘羿菁）1110603