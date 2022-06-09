學者：美軍售海軍零件 傳達艦艇始終維持妥善率

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（中央社記者游凱翔台北9日電）美國軍售1.2億美元海軍零附件。學者及官員今天表示，中共對台侵擾不僅戰機還有船艦，且海軍艦艇多美製裝備，加上頻繁出勤恐面臨高故障率等問題，因此這次軍售，間接傳達民眾艦艇始終維持妥善率之上。

國防部中午發布新聞稿指出，因應近期中共機艦於台灣周邊海空域活動頻繁，美國政府宣布對台軍售「海軍艦艇零附件及相關技術支援」，共1億2000萬美元，並進行知會國會程序，可望在一個月後正式生效，此舉有助維持台灣海軍艦艇裝備妥善與消耗補充，滿足戰備任務實需。

海軍官員告訴中央社記者，無論艦艇、戰機或任何地面武器裝備，就如同汽車一樣，使用至特定時數就須定期保養，且海軍近年偵巡次數頻繁，加上台灣不具備軍艦部分零件產製能力，將面臨高故障等後勤問題，因此透過此次軍售，有助維持海軍戰力。

前海軍新江軍艦長、海軍官校軍事學科部教官呂禮詩接受中央社記者訪問時認為，台美互信增加，且戰略更加清晰，因此由美國官方公布此軍售案，藉此告訴台灣民眾，「海軍透過美國零附件提供，始終維持在規定妥善率之上」。

國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌接受中央社記者訪問時指出，中共對台侵擾不僅空中還有海上，而目前海軍艦艇多以美製為主，因此包括最重要的主機、機電，在長期使用下都有消耗需要定期更換，且相關重點零件都由美方供應。

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舒孝煌舉例，此次軍售案可能包括很多磨耗性零附件，包括緩衝墊、密封環、軸承、螺栓等等，因為艦上有大量活動機件，除了主機相關的大軸，變速箱，發電機外，雷達旋轉機構，火砲及飛彈發射臂等等，艦上各類電子系統的零件也是要依時間汰換。若不更換，小則影響使用效能，大如主機雷達等，可能使艦艇無法出海執行任務，就會降低艦隊妥善率，加重其他艦艇負擔。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社記者訪問表示，日前MH-60R海鷹直升機、M109A6自走砲車軍購案生變，外界憂心台美關係間接生變，但此次軍購不僅印證台美互信不變，還藉此次軍售強化雙方戰略對話，因為台灣正推動的不對稱戰力，並非只是採購單一武器，其妥善率維持也是打造不對稱戰力要項之一，就如交響樂團注重的是樂器合奏，不是過度強化單一樂器的獨奏。（編輯：林興盟）1110609