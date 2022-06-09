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陸軍官校5名留美軍校生歸國 獲授少尉軍階

2022/6/9 20:33
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（中央社記者游凱翔台北9日電）陸軍官校今天表示，送訓美國軍校的學生近日陸續畢業，分別是西點軍校胡家琪、維吉尼亞軍校陳昱文及夏揚、色岱爾軍校江嘉豐、威爾猛軍校徐靖，今天由校長侯嘉倫少將親自授少尉軍階，正式成為國軍幹部。

陸軍軍官學校晚間在臉書粉絲團上表示，陸軍學校送訓美國軍校的學生近日陸續畢業，完成相關檢疫後於上午返校參加授階典禮，典禮由校長侯嘉倫少將主持，親自授予西點軍校胡家琪、維吉尼亞軍校陳昱文及夏揚、色岱爾軍校江嘉豐、威爾猛軍校徐靖等5人少尉軍階，正式成為國軍基層幹部的一員。

侯嘉倫致詞指出，他除了肯定5人在國外的成就與毅力，也勉勵要充實本職學能以奠定領導基礎，並強化領導統御、凝聚部隊向心力，最後更期勉將所學發揮在部隊，成為一名現代化優質幹部。

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青年日報近日也報導，胡家琪是台灣第3個前往西點軍校就讀的女軍校生，胡家琪在西點1年級時，即代表學校參加全美大學運動賽事，榮獲手槍錦標賽全國女子團體總成績第3名佳績，3年級時再獲派參加全美大學射擊賽，並成為西點夏季領導營隊A連實習連長。

此外，她去年暑假主動報名參加美軍野地攻防求生訓練，更到美國防大學戰爭學校見習，畢業前榮獲全美大學「手槍項目」卓越體育徽章榮譽。（編輯：林興盟）1110609

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