城市博覽會開幕 蔡總統：疫情新生活從基隆開始

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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）為期10天的城市博覽會今天在基隆市國門廣場開幕，總統蔡英文致詞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的新生活將從基隆開始，基隆用城市博覽會療癒民心。

蔡總統致詞時表示，面對這一波Omicron疫情挑戰，基隆首當其衝。但這幾個月來，基隆市長林右昌帶領市府團隊，跟中央全力合作、全力拚防疫，從擴大篩檢到疫苗施打，從快篩發放到居家照護，市府團隊都提供了很好的服務。

蔡總統說，基隆市昨天的確診數已降到1000例以下，截至昨天，已連續3天是台灣本島確診數第3低的城市，這場博覽會能順利舉辦，正是展現出林右昌及所有市民在防疫上團結努力的成果。

蔡總統提到，她很認同林右昌說的，疫情後的新生活將從基隆開始，基隆用城市博覽會療癒民心。她除要肯定市府團隊的努力，也要感謝所有醫護人員、防疫人員的付出，更要感謝所有市民團結防疫，讓大家可以在台灣的起點城市走向疫後新生活的起點。

蔡總統指出，過去幾年她常來基隆，不論是去看和平島的考古遺址、正濱漁港的色彩屋，或是潮境公園，每次來到基隆都不一樣。林右昌的專業是都市規劃，8年前他說要用設計力和執行力來改變基隆，「現在，右昌市長做到了」。

此外，蔡總統表示，期待從「台灣頭」的基隆出發，放眼台灣的未來，帶動整個國家的發展。因此，中央持續跟地方積極合作，推動各項建設，包括基隆山海城串聯再造計畫、大基隆歷史場景再現整合計畫、基隆捷運等，都在逐步進行。

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蔡總統說，大家都關心的東岸軍港西遷，在行政院長蘇貞昌大力支持、立法委員蔡適應的居中協調及林右昌的打拚下，已經有了具體進展，像是威海營區的相關拆除工程也在進行中。基隆的經驗展現了不論是什麼樣的挑戰，只要中央和地方團結合作，一定都能克服挑戰、度過難關。

上午的開幕典禮由林右昌與蔡總統、蘇貞昌、蔡適應及基隆市議會議長蔡旺璉等人共同揭幕，宣告2022城市博覽會4大展區開展。（編輯：唐聲揚）1110610