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6架駐美F-16返台升級 國軍4飛官隨隊飛抵花蓮基地

2022/6/10 19:38（6/10 19:44 更新）
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空軍F-16A/B戰機性能升級為F-16V，空軍駐美國亞利桑納州路克基地F-16分批返台升級。圖為去年國軍春節加強戰備演練，12架F-16V整齊列隊駛出滑行道。（中央社檔案照片）
空軍F-16A/B戰機性能升級為F-16V，空軍駐美國亞利桑納州路克基地F-16分批返台升級。圖為去年國軍春節加強戰備演練，12架F-16V整齊列隊駛出滑行道。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北10日電）空軍F-16A/B戰機性能升級為F-16V，空軍駐美國亞利桑納州路克基地F-16分批返台升級；軍方今天表示，6架F-16自檀香山起飛，途經多次空中加油，下午3時許降落花蓮基地，共4名國軍飛官參與飛行。

空軍以代號「鳳展專案」耗資約新台幣1100億元，由美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔公司，將現有140架F-16A/B升級為F-16V（Block20）；空軍並以代號「鳳翔專案」向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地。

基於訓練需求，目前空軍約有10架F-16A/B戰機進駐美國亞利桑納州的路克基地，但因進行鳳展專案，這些戰機須分批返台性能升級，檀香山是戰機返台中繼站，7日傳出1架將飛回台灣進行性能升級的F-16，因起落架故障迫降檀香山機場，機頭受損、人員平安。

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知情人士晚間證實，今天返台的6架F-16戰機，包括5架單座機、1架雙座機，其中4名為國軍飛官，今晨自檀香山起飛途經多次空中加油後，下午3時許平安降落花蓮空軍基地；空軍則對此不評論。

F-16A/B在民國86年從美國飛回台灣時，共空中加油19次、平均約1小時加一次油，油量須保持安全範圍。返台航程分3段，分別是「德州沃斯堡至夏威夷希肯空軍基地」，飛行3784哩、耗時8小時50分、空中加油9次；「夏威夷至關島安德森空軍基地」，飛行3790哩、耗時8小時20分、空中加油6次；「關島至嘉義空軍基地」，飛行1744哩、耗時4小時40分、空中加油4次。（編輯：蘇志宗）1110610

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