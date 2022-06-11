僑宴強碰朱立倫 徐佳青：共同深化台美關係

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（中央社記者林宏翰洛杉磯10日專電）僑務委員會副委員長徐佳青今天訪問美國，談到同時間也在洛杉磯訪問的國民黨主席朱立倫時說：「我們樂見國民黨重新在美國設立代表處，這對深化台美關係絕對有幫助。」

徐佳青今天搭機抵達洛杉磯，展開訪美行程，晚間出席400人僑宴，同一時間國民黨主席朱立倫也在相隔10多分鐘車程的宴會廳舉行僑宴，同樣有近400名僑胞出席。

被問到僑宴時間與朱立倫強碰，徐佳青向中央社記者說：「朱主席這趟行程將近10天非常辛苦，我們也樂見國民黨可以重新在美國設立代表處，這對深化台美關係絕對是有幫助。」

徐佳青說：「我們也期待，像美國、台灣這樣的民主國家，能夠用民主的運作方式互相溝通、互相瞭解。國民黨的朋友由主席帶領在美國設立代表處，加強彼此的溝通，我認為這是好事，我們樂觀其成。」

徐佳青說：「我們在民主的國度裡面，民進黨、國民黨都在同一個平台上面，互相努力求進步，政黨競爭是必然的，良性的競爭對國家是更好，我們非常正向看待。」

朱立倫在記者會上也被問到會不會擔心兩場僑宴辦在同一時間有兩邊搶人問題？他說：「完全不會有這個問題，今天國民黨重返華府，就是希望代表台灣、代表國民黨的聲音， 為台灣爭取最多權益。國民黨的駐美代表處，加上民進黨的駐美代表處，與中華民國的駐美代表處，都是共同為中華民國、為台灣努力。」

朱立倫說：「僑委會的副委員長代表政府，不是代表民進黨，我們一定是歡迎的。我們用這樣的心情看待，我們呼籲民進黨也用同樣的心情，看待國民黨今天在美國做的每一件事情都是為中華民國好、為台灣好。」（編輯：周永捷）1110611