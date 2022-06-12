藍擬成立1922調閱小組 綠：請一併調查新北市府

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（中央社記者王承中台北12日電）新北市2歲男童「恩恩」染疫身亡，恩恩父親認為1922專線涉延誤轉送。國民黨立法院黨團今天表示，立院新會期將成立調閱小組，還原事實和真相。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬指出，請國民黨一併對新北市政府同意勤務中心演戲的指揮體系提出調查。

新北市2歲男童「恩恩」染疫身亡，恩恩父親認為1922專線涉延誤轉送。指揮中心指揮官陳時中9日表示，1922專線不具公權力，是委外經營的疫情通報跟諮詢服務中心。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長李德維今天在立法院召開記者會。曾銘宗指出，恩恩爸爸打電話到1922求助，居然花了168分鐘才通知新北市衛生局，這段期間1922毫無作為、內幕重重、亟待釐清真相。

他表示，待9月立法院新會期開議之後，國民黨團將針對1922重大疏失及恩恩案毫無作為，會在立法院相關委員會成立調閱小組，還原事實和真相，還給恩恩爸爸一個交代。

曾銘宗指出，1922絕對有公權力。根據國家賠償法、刑法及行政程序法規定，1922受衛福部委託接聽疫情電話，溝通相關疫情事項，就是屬於公務員，請陳時中不要再對社會大眾亂唬弄下去。

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曾銘宗表示，針對1922的重大疏失，國民黨團建議恩恩爸爸，依據國家賠償法規定，對1922的不作為，提出國家賠償申請，國民黨團願意全力協助恩恩爸爸，包括法律訴訟。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬在接受中央社記者訪問時表示，新北市政府演戲，國民黨團跟著扮丑角，如果國民黨心中真的有尊重恩恩的生命，請國民黨連新北市政府從同意勤務中心演戲的指揮體系一併提出調查。（編輯：蘇志宗）1110612