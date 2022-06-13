茶道外交 立陶宛次長訪大稻埕、法議員戴斗笠採茶

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（中央社記者黃雅詩台北13日電）立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）昨天清晨6時許率團抵台，昨天下午立刻前往大稻埕與在台立陶宛人交流，並品嘗具在地特色的香片、包種茶，在大稻埕百年歷史建築裡聽現場演奏的琵琶曲。

大稻埕茶館「同安樂」老闆陳玠甫在臉書貼文表示，很榮幸讓訪賓體驗「老台北風味」，他並貼出外賓專注欣賞現場琵琶演奏的影片，演奏曲目包括十面埋伏、夕陽蕭鼓、蠶等。

同樣被帶往體驗「台灣茶文化」的外賓，還有法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐（Joël Guerriau）率領的法國參議院訪團，訪團8日至13日以外交泡泡方式來台訪問。

駐法代表吳志中昨天在臉書貼出法國參議員們的採茶照，法國參議員們個個造型充滿台灣味，不僅戴著斗笠，還套上大紅客家花布，身上掛著採茶竹簍。照片中法國參議員非常專注地體驗手採茶葉，湊鼻嗅聞整把新摘茶葉的清香，架式十足。

吳志中貼文指出，法國參議員訪團今天前往「基隆法國公墓」，見證曾在台灣的一段法國歷史。

基隆法國公墓內葬有1884年至1885年間殉職的法國海陸軍官兵700人，當時法國與中國清朝因為越南主權問題交戰，如今公墓與相關紀念儀式被視為是和解的象徵。法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）去年率團訪台時也曾前往該處參觀。（編輯：謝佳珍）1110613