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莊碩漢任駐泰大使 曾厚仁任駐加拿大大使

2022/6/13 18:06（6/13 18:38 更新）
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台北世界貿易中心董事長莊碩漢（左）任駐泰國大使，外交部政務次長曾厚仁（右）為駐加拿大大使。（中央社檔案照片）
台北世界貿易中心董事長莊碩漢（左）任駐泰國大使，外交部政務次長曾厚仁（右）為駐加拿大大使。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北13日電）總統府今天發布總統令，特任台北世界貿易中心董事長莊碩漢為駐泰國大使，外交部政務次長曾厚仁為駐加拿大大使。

莊碩漢

莊碩漢小檔案

出生
民國44年10月24日

現職
台北世界貿易中心董事長

學歷
國立台灣大學政治系學士
美國南加州大學政治學博士

經歷
立法委員
台灣省政府副主席
行政院發言人
僑務委員會副委員長
外貿協會副董事長
世界貿易中心董事長

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曾任銓敘部政務次長、台灣省政府副主席、行政院發言人、僑務委員會副委員長、立法委員及中華民國對外貿易發展協會副董事長等職。

曾厚仁

曾厚仁小檔案

出生
民國48年3月1日

現職
外交部政務次長

學歷
美國維吉尼亞大學哲學博士
美國普林斯頓大學威爾遜學院碩士
國立政治大學東亞研究所碩士
國立台灣大學外國語文學系學士

經歷
駐愛爾蘭大使
駐帛琉共和國大使
總統府副秘書長
國家安全會議副秘書長
駐歐盟兼駐比利時大使

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曾任駐愛爾蘭大使、駐帛琉共和國大使、總統府副秘書長、國家安全會議副秘書長及駐歐盟兼駐比利時大使等職。

原駐泰國大使李應元去年8月因病請辭，返台休養，去年11月病逝，大使職務懸缺迄今。（編輯：林興盟）1110613
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曾厚仁接受荷媒專訪 籲歐盟別輕易被中國嚇唬李應元壺腹癌病逝享壽68歲 曾被列台獨黑名單曾厚仁蘇黎世演講 強調台灣與中國是民主與專制對抗
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