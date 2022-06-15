防保單之亂再起 立委籲針對巨災定最低再保險比例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北15日電）民進黨立委郭國文等人今天表示，隨著相關指引陸續出爐，防疫險之亂迎來最終章，但還是要預防亂象再起，呼籲保險局可針對「巨災」訂定最低再保險比例，確保所有業者都賠得起。

民進黨立委郭國文、林楚茵、鍾佳濱今天召開記者會，以防疫險保單之亂為例，提出政策建言。

郭國文認為，再保險是重要的風險分散手法，尤其產險的特性就是會有巨災風險，比如說因颱風、地震等狀況，導致一次大規模理賠情形，因此保險局可針對巨災訂定最低再保險比例，確保所有業者都賠得起。

郭國文也建議，把揭露業者評議敗訴案，納為金融服務業公平待客原則內容的一環，能藉此提升投保人對於業者誠信的評估。

林楚茵指出，許多保險公司賣保險時，宣稱保障滿滿，講得通篇大道理，理賠時卻只講公司利益，不顧商譽及保戶權益。高風險的保險公司可能透過資金大做廣告蒙蔽消費者，但是客訴數據的公布是保險公司無法隱瞞的。

林楚茵說，既然金融評議中心握有詳盡資料，應透過修法讓這些公司現形，歸還消費者知的權利。

鍾佳濱認為，金管會在經歷這次防疫保單的教訓後，對於發生率難以預估、損失金額龐大的險種，應要求積極尋求國際再保，作為保險風險控管機制。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

受邀出席記者會的金管會保險局產險監理組長陳清源說，2020年政府的防疫政策是「清零」，當時產險公司設計防疫保單商品時，約有一半的保險公司有再保險，但再保條件不一，保險合約是一年續約一次，而在今年2、3月間，有些再保險公司基於風險控管，不再承接續保。

陳清源表示，針對比較新興的風險，例如巨災風險，其實現有規範會要求商品送審前，公司應評估商品的風險特性，也應有一些風險控管機制，這包含「再保險」，未來在商品審查上，會列為重要抽查或審查重點，但這也要看險種特性，而將保費分出去將不利國內產險業發展。（編輯：翟思嘉）1110615