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邊境總量管制每週2.5萬人 衛福部：將思考放寬

2022/6/16 13:01
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（中央社記者賴于榛台北16日電）目前邊境防疫策略，採每週2.5萬人的總量管制，有航空公司業者盼再放寬額度。衛福部今天表示，原則上朝放寬方面進行，但須考量疫情演變及醫療量能，相關細節未定案。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」。

針對航空公司業者期盼再放寬總量管制額度，衛福部疾管署署長周志浩今天出席政院會後記者會時表示，原則上朝放寬方面進行，但須考量疫情演變及醫療量能，相關細節未定案。

交通部次長陳彥伯也在政院會後記者會說明，少數航空公司15日訂位顯示超過額度，已協調業者請旅客遞延訂位，另外將會滾動分配配額；而就目前觀察，未來3週訂位狀況皆未超過額度限制。

主持政院記者會的行政院發言人羅秉成補充表示，邊境管制須兼顧國際疫情、台灣醫療量能、國際交流和民眾返鄉權益，目前的入境限額2.5萬人，是參考過去入境數據，以前一週約1萬7000人入境，所以稍微提高後訂定人數限制。

羅秉成說，邊境是否放寬，未來將視國際疫情變化及防疫量能滾動性檢討。（編輯：翟思嘉）1110616

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