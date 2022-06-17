國民黨刪議員提名資格 花蓮議長張峻：參選到底

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國民黨花蓮縣黨部17日指出，經選舉資格審查，第3選區縣議員擬參選人張峻（圖）因違反黨員參加公職人員選舉提名辦法第9條規定，不符提名資格。張峻晚間指出，沒想到縣黨部在第一關資格審查就卡住他，將了解黨部考量，一定選到底。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年6月17日

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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）中國國民黨花蓮縣黨部指出，今天進行黨內議員暨鄉鎮市長選舉資格審查，現任花蓮縣議長張峻因違反「排黑條款」不符提名資格。張峻對此表示，參選到底。

國民黨花蓮縣黨部今天發布新聞稿指出，經選舉資格審查，花蓮縣第3選區縣議員擬參選人張峻因違反黨員參加公職人員選舉提名辦法第9條規定、第4選區擬參選人林宗正未依規定繳交相關文件，2人不符提名資格。

依據中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法第9條規定，違反組織犯罪條例、貪污治罪條例等罪，經法院第1審判決有罪者，立即喪失提名登記資格，並不得由黨內提名。

張峻任職議員期間，與多名縣議員捲入LED（發光二極體）路燈採購弊案，民國105年遭新北地院依貪污治罪條例判刑7年8月，仍在上訴中，花蓮縣黨部因此取消他的提名資格。

張峻為現任花蓮縣議會議長、前國民黨花蓮縣黨部主委，張峻晚間接受媒體採訪時指出，去年縣議會審理花蓮縣礦石特別稅草案期間，考量縣府遭業者提告屢屢敗訴，便在程序會退回條例，他認為因沒有配合縣府而遭挾怨報復。

張峻表示，這屆參選時同樣有案在身，但獲得黨內報准參選；在登記下屆議員黨內初選時，就有耳聞會被弄掉，沒想到縣黨部在第1關資格審查就卡住他，將了解黨部考量，一定選到底。

對此，國民黨花蓮縣黨部主委張逸華指出，資格審查完全依照中央黨部規定辦理，對任何黨員都是一體適用，完全與礦石稅無關。

國民黨花蓮縣黨部表示，花蓮縣13鄉鎮市長選舉，除花蓮市專案辦理、豐濱鄉沒有黨員領表登記，其餘11鄉鎮市有19人完成登記領表，全數符合資格；縣議員10選區有33人領表，32人完成登記，30人符合資格。（編輯：戴光育）1110617