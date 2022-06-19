內政部：110年核發17萬戶住宅類建照 創10年新高

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（中央社記者陳俊華台北19日電）內政部指出，110年核發住宅類建築物建造執照計17萬465戶、使用執照10萬4872戶，都是近10年新高；6都占全國核發建照的總樓地板面積68.55%，以台中市、桃園市、台南市最多。

內政部表示，建築物新建、增建、改建及修建工程，應請領建造執照；從領得建造執照日起，應在6個月內開工，並在開工前申請該管主管建築機關備查；建築物建造完成後的使用或變更使用，應請領使用執照。

根據內政部最新統計，110年核發建築物建造執照計2萬6089件，較109年增加0.42%，核發住宅類（H-2類）建造執照17萬465戶，為近10年新高，較109年增加1萬426戶。

以縣市別來看，110年6都核發建照總樓地板面積，合計2977萬平方公尺，占全國核發總樓地板面積68.55%，以台中市742萬平方公尺、桃園市584萬平方公尺、台南市520萬平方公尺較多；非6都則以彰化縣、新竹縣、屏東縣、雲林縣及嘉義縣超過百萬平方公尺較多。

內政部指出，與109年比較，6都增幅以台南市增加33.70%最多、高雄市增32.16%次之、台中市增11.74%居第3；非6都縣市以連江縣增加44.89%最多、屏東縣增35.64%次之、嘉義縣增29.76%居第3。

另外，建築物開工部分，內政部表示，110年建築物開工計1萬7077件，較109年減少7.81%；其中住宅類開工13萬822戶，較109年減少3493戶。

內政部說，110年6都開工總樓地板面積，合計2355萬平方公尺，占全國總樓地板面積77.21%，以台中市652萬平方公尺、桃園市490萬平方公尺、台南市413萬平方公尺居前3位。

若與109年比較，內政部表示，6都中台南市及台中市呈正成長，分別增34.40%及0.13%，其餘4都呈負成長，以高雄市減少29.57%最多。

內政部說，110年核發建築物使用執照，計2萬2486件，較109年增加0.52%；其中核發住宅類使用執照10萬4872戶，較109年增加6612戶。（編輯：楊蘭軒）1110619