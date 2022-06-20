蔡總統：建軍整備與時俱進 軍事改革加緊腳步

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（中央社記者葉素萍台北20日電）總統蔡英文今天說，隨著國際情勢和科技發展，戰爭型態更加多元，國軍的建軍整備必須與時俱進，未來無論是國防自主政策還是軍事改革，都要加緊腳步進行，讓守護國家的力量更加堅實。

蔡總統今天在總統府主持「國軍重要高階幹部授勳暨授階典禮」，她頒授「二等寶鼎勳章」給新任總統府戰略顧問張哲平，並為晉任空軍二級上將的鄭榮豐授階。

蔡總統致詞時，感謝他們長期以來對中華民國國軍的努力與貢獻；蔡總統說，張哲平過去擔任空軍副司令、司令、副部長等重要職務，對空軍建軍備戰，有許多的建樹，他在國防大學校長任內，對推動軍事教育發展和人才培育上，也同樣不遺餘力，為國軍注入許多的年輕新血、優秀幹部。

蔡總統說，透過頒授「二等寶鼎勳章」，肯定並感謝張哲平的付出。最近，她也請張哲平擔任戰略顧問，期盼張哲平務必對國軍持續提供建言，讓國軍更加進步。

蔡總統提到，鄭榮豐是國軍的優秀人才，是首批遠赴法國，換裝幻象2000戰機的種子教官，也是試射第一枚雲母飛彈的戰機飛行員。

蔡總統表示，過去鄭榮豐不僅訓練出許多優秀的戰機飛行員，也擔任過空軍參謀長、空作部指揮官、空軍副司令等重要職務。今天鄭榮豐的晉任，除了肯定他對國軍的貢獻，也代表將會有更多重大的任務，需要鄭榮豐一起努力推動。

蔡總統強調，隨著國際情勢和科技發展，戰爭型態也更加多元，國軍的建軍整備，也必須要與時俱進。未來無論是國防自主政策，還是軍事改革，都要加緊腳步進行，讓守護國家的力量更加堅實。（編輯：謝佳珍）1110620