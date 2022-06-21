蕭美琴會NBA球星坎特 雙橡園共進牛肉麵

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國職籃NBA球星坎特（Enes Kanter Freedom）多次發言力挺台灣，在駐美代表蕭美琴的邀請下，兩人在華府雙橡園會面，共進牛肉麵晚餐。

坎特勇於替西藏、新疆等議題發聲。他之前曾說，中國正觀察全球對俄羅斯入侵烏克蘭的反應，各國應加強制裁莫斯科以嚇阻北京犯台，台灣不能成為下一個烏克蘭。他也曾在球鞋上秀出中華民國國旗力挺台灣。

蕭美琴今天在推特張貼與坎特的合照，表示很榮幸見到坎特，欽佩他在倡導人權方面的勇氣和承諾，期待他未來造訪台灣。

坎特先前曾表示計劃於今年夏天訪台，並舉辦大型籃球營，邀請總統蔡英文共襄盛舉。

民進黨籍立委洪申翰也在臉書貼出他與蕭美琴、坎特和立委林昶佐的合照。他表示，在蕭美琴的邀請下，他和林昶佐還有坎特在華府雙橡園相聚，共進「最台的牛肉麵晚餐（還有珍奶跟挫冰喔！）」。

洪申翰表示，坎特一直以來都大力聲援國際上反極權與人權議題，就算要面對中國與土耳其政府的打壓，還是堅持發聲。尤其聽到坎特親口講起，土耳其政府因為他的人權倡議，而對他家族人身自由的打壓，心情非常激動。

坎特在土耳其長大，曾替國家隊效力。2011年，他披上猶他爵士戰袍在NBA初登場；今年初被波士頓塞爾蒂克交易到休士頓火箭，但火箭隨即宣布放棄他，讓他成為自由球員。

他過去因人權問題批評過土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），護照還因此於2017年遭土國政府註銷。

他接著更成為全球體壇最勇於發聲批評中國的運動員，為了說出北京對待維吾爾穆斯林和西藏少數民族的方式，願意放棄廠商高額的贊助機會。

他因為「賭上運動生涯」為新疆維吾爾族發聲，4月在非政府組織主辦的第14屆日內瓦人權民主峰會（Geneva Summit for Human Rights and Democracy）獲頒2022年勇氣獎。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1110621