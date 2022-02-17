NBA球星坎特透露獲諾貝爾和平獎提名 稱受寵若驚

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美國NBA波士頓塞爾蒂克前中鋒坎特在推特表示，能獲得諾貝爾和平獎提名，他感到既榮幸又受寵若驚。（圖取自facebook.com/EnesKanterFreedom）

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（中央社波士頓16日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克前中鋒坎特在推特表示，能獲得諾貝爾和平獎提名，他感到既榮幸又受寵若驚；他說，有時候表明立場比領到下一份薪資更重要。

坎特（Enes Kanter Freedom）今天轉推「大西洋月刊」（The Atlantic）一篇題為「我們現在都是現實主義者」（We Are All Realists Now）的文章，內容提到NBA對坎特像對維吾爾族一樣，眼不見心不煩。

土耳其裔的坎特在NBA征戰11年，去年11月入籍美國時改姓為「自由」（Freedom）。他近來直言不諱地談論人權，並在社群媒體上批評中國對待維吾爾族的方式。他針對西藏、台灣及香港的發言也引起關注，還曾呼籲抵制2022北京冬季奧運。

在本月10日NBA交易大限前，波士頓塞爾蒂克釋出坎特、後衛施洛德（Dennis Schroder）、費南度（Bruno Fernando）等3名球員，以交換休士頓火箭的塞伊斯（Daniel Theis），但火箭隨即宣布放棄坎特，讓他成為自由球員。

「大西洋月刊」文章提到，當天有30名諾貝爾獎得主發表公開信，呼籲塞爾蒂克與坎特一起站在「歷史對的那邊」，「不要放棄他這名球員」。

文中提到，一名挪威國會議員提名坎特為諾貝爾和平獎候選人。

文章還寫道，坎特過去一週很忙碌。他拒絕觀看電視轉播的北京冬奧，卻在賽事轉播的黃金時段出現在「個人教育權利基金會」（Foundation for Individual Rights in Education）提倡言論自由的廣告中。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1110217