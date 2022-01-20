NBA球星坎特願訪中 但只有見到真正中國才會成行

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NBA球星坎特（左）表示會接受姚明（右）邀請訪問中國，只要他能見到「真正的中國」，而非「宣傳」。（左圖取自twitter.com/celtics，右圖中央社檔案照片）

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（中央社波士頓19日綜合外電報導）美國職籃NBA球員坎特（Enes Kanter Freedom）表示，他會接受邀請訪問中國，只要他能見到「真正的中國」，而非「宣傳」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，前NBA球員、現任中國籃球協會主席姚明17日在北京記者會被問及坎特近期的行動主義言行，姚明回答：「若有機會，我想要邀請他來中國訪問…然後他對我們可能會有更全面的瞭解。」

去年11月正式改姓氏為「自由」（Freedom）的波士頓塞爾蒂克中鋒坎特直言不諱地談論人權，並在其社群媒體的一些社會議題中，批評中國對維吾爾族群的待遇。

儘管中國一再否認侵害人權指控，但根據美國國務院估計，自2017年以來，有高達200萬維吾爾人和其他少數民族被拘留在新疆省集中營。

坎特在CNN節目「新的一天」（New Day）告訴主持人柏曼（John Berman）：「我想向姚明先生說一聲謝謝…我真的想要去中國，親眼去看看那裡的一切。」「但這趟旅行，我想要問姚明先生，我能夠參觀勞動營嗎？」

他並說：「我不需要中國的冗長訓話，我不要宣傳活動。我想要實際見到真正的中國，並向全世界展現正在這個國家發生的事情。所以，是的，我接受了他的邀請。」

坎特數月來針對西藏、台灣以及香港的發言引起廣泛注意，最近更呼籲抵制2022北京冬奧。

這名29歲球員的言論已引發中國不滿，中國視頻媒體網站騰訊已看不到塞爾蒂克球隊比賽，中國政府也批評坎特的言論。

坎特說：「我想要大家知道中國共產黨無法代表奧林匹克卓越、友誼與尊重的精神。」「他們是殘暴的獨裁政權。他們對自由構成威脅，他們不尊重人權。」

本週稍早，NBA金州勇士老闆之一的帕里哈皮提亞（Chamath Palihapitiya）在「播客」（podcast）表示「沒人在乎維吾爾人發生什麼事」，「你關心是好事，但我們其他人都不在乎。」勇士球團對此番言論刻意保持距離。

勇士聲明指出，帕里哈皮提亞「不負責球團日常營運」，「他的觀點當然不能反映我們球團的看法」。

坎特自稱帕里哈皮提亞的言論「令人難以置信」，他還說「這很可悲、可憎，我為他感到羞恥」。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1110120