每週入境限2.5萬人 國民黨：亂象多應研擬放寬

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）國民黨今天表示，國內邊境防疫管制雖放寬為3+4，但僅開放單週2.5萬人次入境，造成亂象叢生；呼籲政府應該儘速研擬放寬入境數額，並將本國人民排除於限定名額之外，並解決航空及旅行業者的營運困擾。

為避免國內醫療量能崩潰，入境總量管制每週人數限定2萬5000人，引發外界質疑管制太嚴。交通部長王國材昨天說，到月底前不會放寬，後續會視疫情跟醫療量能來決定。

國民黨今天上午召開記者會，副秘書長王育敏表示，單週限制2.5萬人入境，產生出5大問題，包括影響遭除籍國人返國辦理遷入，行駛年底投票的權利；旅外國人返國須搶名額；航空公司有機位不能賣；機票票價貴，加重旅客負擔；旅行業規劃國外旅團只能上架不能賣，徒增困擾等。

王育敏說，希望政府正視民間與人民的心聲，在制定相關政策應邀請相關業者一起討論，訂出的政策才能符合實際需求；呼籲政府檢討僅開放單週2.5萬人次入境的限額措施，儘快放寬入境數額，同時將本國人民排除於限定名額之外，讓旅外的學子國人皆能順利返國。

王育敏也說，因疫情因素，2年內無法入境遭除籍的國人，政府應儘快排除本國人民於入境的限定名額內，讓這些遭除籍的旅外國人可儘速返國，於最後期限的7月26日前辦理遷入戶籍，以保障年底九合一選舉時行使投票的權利。

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國民黨召開記者會，也邀請旅行業者現身說法，台灣旅行業協會理事長黃文卿表示，政府在頒布防疫的法令，讓業者感到倉促，也沒有好好溝通；台北旅行業同業公會常務理事藍一晴則說，台灣應該學習歐美，回復到正常生活，進出都很簡單，希望能趕快恢復原來的生活，讓旅行業恢復過往的榮景。

鴻大旅行社董事長翁鴻仁表示，限定2萬5000人入境的政策，會排擠到外籍航空的配額，也會讓外籍航空大亂，可能會造成停飛的狀況，而這也會衍生出搶名額、以及高票價的問題。（編輯：楊凱翔）1110622