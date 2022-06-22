促查快篩案 藍喊話不排除罷審監察院預算

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北22日電）國民黨立法院黨團今天呼籲監察院儘速立案調查大鑫快篩案，否則不排除罷審、抵制監察院預算。民進黨立委羅致政說，民進黨團一向尊重也支持監察院獨立辦案，國民黨用拒審預算的方式，反而是明目張膽在干擾、指導監察院辦案，這個是絕對不能接受的。

國民黨立委連日來質疑快篩試劑爭議疑雲重重，認為有官員違法失職情事，促請監察院立案調查；國民黨昨天上午也要求，監察院應儘速立案調查大鑫快篩案。

監察院昨天中午發布新聞表示，監委獨立辦案不受任何干涉，依憲法及增修條文規定，監察院具有彈劾權、糾舉權及審計權，並得提出糾正案；凡攸關公共福祉及人民權益事項，監委都會掌握社會脈動，依法妥慎行使職權。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，黨團總召曾銘宗、首席副書記長李德維、副書記長洪孟楷和鄭正鈐出席，持續聚焦快篩試劑爭議，也回應監察院新聞稿一事。

曾銘宗於黨團記者會指出，昨天監察院「突然」發出一則新聞稿，提及監委獨立辦案不受任何干涉，五權分立憲政機關間應相互尊重。他說，對此，非常贊成。

不過，曾銘宗隨後說，任何機關、個人，必須先自重，才能獲得各界、全民尊重；假設辦案看顏色、看政黨，自我放棄憲法賦予的權責，這樣的監察院不要也罷。

曾銘宗質疑監察院未負起憲法賦予的職責，他說，歡迎監察院再開記者會，再正式發新聞稿澄清。他並表示，立法院下會期開議之後，將會審查民國112年度中央政府總預算案，國民黨團不排除罷審、抵制監察院預算案，「看它怎麼運作」。

另外，李德維表示，快篩試劑相關弊案、相關疏失，必須有單位負起責任；這個部分，也希望包含檢調和監察院在內，必須做好職責，為民眾在法治方面把關。

李德維說，民眾都在看快篩試劑爭議，呼籲監察院儘速立案調查，希望監察院負起憲法賦予的職責，也希望包含監察院長陳菊在內的所有監委都有相關的認知。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，有媒體詢問，國民黨揚言拒審監察院預算一事。對此，出席記者會的民進黨立委羅致政說，民進黨團一向尊重也支持監察院獨立辦案，國民黨用拒審預算的方式，反而是明目張膽在干擾、指導監察院辦案，這個是絕對不能接受的。

羅致政表示，過去2年多以來，國民黨所有的手法都一樣，想要將政治黑手伸進去司法、監察，影響政治的運作。

羅致政說，國民黨這些動作剛好凸顯，用政治手段干預監察院的獨立辦案，民進黨團支持監察院用獨立辦案的精神，解決、處理所有涉及到政府行政機關的作為。（編輯：蘇志宗）1110622