國民黨高市長人選下週出爐 苗栗仍待朱立倫協調

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）國民黨備戰年底縣市長選舉，高雄市長人選預計下週就會出爐，由智庫執行長柯志恩出馬角逐的機會濃厚；苗栗縣長人選則因立委徐志榮仍未鬆口答應，黨主席朱立倫近日將持續溝通與協調。

國民黨今天提名新竹市議員林耕仁參選新竹市長後，目前僅剩新北市、苗栗縣、台中市、嘉義縣、高雄市、澎湖縣、連江縣等地尚未完成提名，國民黨將於8月28日召開全國代表大會，預計在全代會召開前，會完成所有縣市的提名作業。

國民黨視高雄市、嘉義縣為艱困選區，近日黨內已啟動高雄市長人選的徵詢與民調作業，副秘書長王育敏今天說，針對高雄市長提名人選，黨中央確實做了2份內參民調，民調顯示柯志恩分別位居1、2名；等選策會正式開會討論定案後，提名人選在下週應可以正式公布。

柯志恩原本對參選意願極低，但在20日拜會高雄市議會後，想法有所改變，她也預計在明天拜會前立法院王金平，柯志恩至今雖未明確表達意願，但從行動來看，參選態勢逐漸明朗。

在嘉義縣的部分，南華大學教授歐崇敬日前表態爭取國民黨提名參選嘉義縣長，國民黨嘉義縣黨部主委、立委翁重鈞說，人選正在評估中，力拚月底前能確定人選。黨內人士也說，未來也不排除與非綠陣營合作，共推縣長參選人。

至於在苗栗縣的部分，黨中央原決定徵召徐志榮參選，但遭到婉拒，朱立倫訪美返台後，也積極協調與徵詢，並在今天與有意參選的苗栗縣議長鍾東錦見面。據了解，朱立倫仍屬意由徐志榮參選，但鍾東錦表達自己若有勝算，不排除脫黨參選的態度，2人今天的會面未達共識，這也讓苗栗縣長人選持續陷入膠著。

王育敏表示，苗栗縣長人選還在徵詢當中，最終還是要徵詢當事人同意，還在持續溝通中。對於鍾東錦揚言參選到底，王育敏則說，每個人都可以表達意願，但國民黨最終只能提名一席參選人，就像新竹市長情況一樣，也是多人表達想競選，但最終提名後還是可以團結追求勝選，希望苗栗也可朝這方向進行。

台中市與新北市方面，預計由盧秀燕及侯友宜角逐連任，對此，王育敏表示，何時宣布連任，黨中央完全尊重侯、盧的意願，因此沒有一定的時間表；澎湖縣部分，副議長陳雙全有意參選，目前仍處於協調階段，不過，最後由現任縣長賴峰偉競選連任的機會高。連江縣將開放參選，不提名特定人選。（編輯：林興盟）1110622