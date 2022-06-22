立院外交及國防委員會組團 26日出發訪美

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（中央社記者范正祥台北22日電）立法院外交及國防委員會組團預計6月26日出發，前往美國華府、鳳凰城及洛杉磯訪問，此行將進行國會外交，與美方相關人員就軍事政策交換意見，考察僑務推展，並參加北美洲台灣商會聯合總會活動。

根據截至目前彙整的立委出訪意願調查回覆結果，國民黨立委江啟臣、國民黨立委吳斯懷及無黨籍立委林昶佐等外交及國防委員會成員，都名列此行出訪名單；還有部分外交及國防委員會立委說，將於日內作最後考慮，決定是否參加出訪。

另外，國民黨立委李德維、洪孟楷、葉毓蘭，雖然不是外交及國防委員會成員，但都有意願出訪推動國會外交，也名列此行出訪名單。李德維受訪表示，雖然非屬外交及國防委員會成員，但覺得此行出訪很有意義，所以願意部分自費參加。

擔綱此行率團出訪的外交及國防委員會召委、國民黨立委江啟臣今天晚間接受中央社記者訪問時表示，今年5月31日是立法院第10屆第5會期最後一天，沒有召開臨時會，目前是立法院休會期間，立委此時出訪合適，也代表國會和人民的聲音。

問及外交及國防委員會組團赴美訪問的行程規劃，江啟臣說，有些行程還在新增或調整中，包括僑界在內許多朋友對於多位立委將到訪，期盼座談和交流。

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江啟臣指出，立法院外交及國防委員會主要重心是聚焦外交、僑務、國防，這次組團預計6月26日出發，為期大約一週，前往華府、鳳凰城及洛杉磯訪問。其中，外交方面，國會外交，於華府或選區會見國會議員；國防方面，與美方相關人員就軍事政策座談交換意見；考察僑務推展，並參加北美洲台灣商會聯合總會活動。

此外，江啟臣說，外交及國防委員會一行預計也會參加在雙橡園的活動。（編輯：林興盟）1110622