駐俄代表處搬遷新址 外交部：無政治力介入

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（中央社記者黃雅詩台北23日電）俄羅斯政府昨天將美國駐俄大使館地址重新以親俄分離主義者命名。對於台灣駐俄代表處是否營運正常，外交部今天表示，駐俄代表處近期搬遷到新址後已正常對外開放，搬遷因素「沒有政治力介入」。

駐俄羅斯代表處近日在網站貼出搬遷公告，指駐俄羅斯代表處已搬遷至新址，並於6月10日重新對外開放，聯絡地址是25 Yermolayevsky Pereulok, 5th Floor, Moscow 123001, Russian Federation。公告並未說明搬遷原因。

外交部今天舉行例行記者會，亞西及非洲司總領事王啟文表示，駐俄代表處搬遷有很多原因，空間或租金等因素考量都有可能。媒體追問駐俄代表處搬遷是否與俄烏戰爭有關，王啟文表示，搬遷辦公室不是短期就可以完成的工作，沒有政治力介入。

根據外交部資料，駐俄羅斯代表處正式名稱為「台北莫斯科經濟文化協調委員會駐莫斯科代表處」，1993年7月正式成立於莫斯科，直至1994年4月才從莫斯科METROPOL旅館的臨時辦公室，搬遷到新館舍。

外交部1994年針對俄羅斯代表處遷館的新聞稿指出，俄國房舍供不應求，各國駐俄使館均費時很久才安頓就緒。

莫斯科市政廳22日在一份聲明中指出，已替美國駐俄大使館命名新的官方地址，新地址名稱是頓內茨克人民共和國廣場（Donetsk People's Republic Square）1號。頓內茨克人民共和國是位於烏克蘭東部的一個分離地區，俄羅斯在出兵烏克蘭前不久，承認該地區獨立。

美國駐俄大使館先前的地址為大德維亞廷斯基巷（Bolshoi Devyatinsky Lane）8號。（編輯：蘇志宗）1110623