揭弊者條文散在不同法 立委與民團促制定專法保護

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨立委吳玉琴（右2）23日偕台灣勞工陣線秘書長孫友聯（左2）、台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎（右1）、政大法學院副教授林佳和（左1）舉行「公益揭弊保護立法刻不容緩」記者會表示，揭弊者保護法草案已等待10年，呼籲行政院盡速送出草案版本並在立法院審查。中央社記者鄭傑文攝 111年6月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北23日電）今天是國際透明組織揭示的「國際揭弊者日」，民間團體呼籲儘速立法保護揭弊者。民進黨立委吳玉琴表示，揭弊者相關條文散在不同部法，有必要制定專法建構後續的保護措施，呼籲行政院盡速送出草案版本。

吳玉琴今天偕台灣勞工陣線秘書長孫友聯、台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎、政大法學院副教授林佳和舉行「公益揭弊保護立法刻不容緩」記者會。

孫友聯表示，台灣過去經歷不堪回首的黑心食品和金融弊案事件，許多公民團體和立委都倡議制定揭弊者保護專法，立法院上一屆雖有草案版本通過初審，但因為屆期不連續而功虧一簣。

孫友聯表示，立法院目前共計朝野有9個版本，但遲遲等不到行政院版本，呼籲應儘速立法保護揭弊者。

吳玉琴表示，公益揭弊者的定義是政府機關或民間單位政風機制失靈時，內部人員發現不正當、損及公眾利益的弊端，進而主動揭發；揭發動機是為公眾利益，揭發成敗與個人利益無關。

吳玉琴表示，但揭弊者恐遭受暴力威脅、記過免職、影響升遷，因此需要制定公益揭弊保護法，保護相關揭弊者；目前許多國家都有公益揭弊保護專法，台灣的揭弊保護則散在消費者保護法、食品衛生安全管理法、職業安全衛生法，有必要訂定專法，建構揭弊者保護後續措施。

吳玉琴表示，揭弊者保護法草案已經等待10年，呼籲行政院應盡速送出草案版本並在立法院審查。

黃怡翎表示，以職安衛生工作為例，若能夠透過內部員工及早通報不法情事，不僅能預防降低職業傷病風險，也可彌補政府長期勞動檢查人力資源不足困境。（編輯：翟思嘉）1110623