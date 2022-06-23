土耳其外文名改稱Türkiye 外交部函請相關單位調整

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北23日電）外交部今天表示，為尊重土耳其政府決定，已在6月6日將對外網站上的土耳其外文國名由「Turkey」改為「Türkiye」，並在6月20日函請國內相關涉外單位適時調整。

外交部今天舉行例行記者會，亞西及非洲司總領事王啟文在業務報告指出，為彰顯土耳其民族和文化價值，土耳其總統府去年12月3日公告，土耳其已經將外文名由「Turkey」改為「Türkiye」（完整國名：Republic of Türkiye）；中文名仍為「土耳其」（完整國名：土耳其共和國）。

王啟文表示，土耳其外交部長今年5月26日正式致函聯合國秘書長，請聯合國、其相關機構及各會員國配合改稱「Türkiye」，該項訴求已獲聯合國同意並即刻生效。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王啟文指出，外交部尊重土耳其政府的決定並密切注意聯合國及各國作法，為正確調整對土耳其外文國名的相關用法，外交部6月6日與駐台北土耳其貿易辦事處聯繫討論後，已於6日全面更新對外網站相關資訊，並於6月20日函請國內相關涉外單位適時調整。

王啟文表示，台灣與土耳其自民國104年啟動「台北─伊斯坦堡」直飛航班以來，土耳其已成為台灣民眾旅遊洽商及中轉歐洲、非洲各國的熱門地點，近年台土雙邊關係持續增溫，兩國在高等教育、經貿、投資、農業、科技等面向持續深化合作與交流，外交部將秉持互利互惠原則，在現有互信基礎上，繼續推動提升兩國實質友好關係。（編輯：蘇志宗）1110623