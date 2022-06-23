更多編輯台推薦新聞：
影片／發現原始人化石「露西」 古生物學家柯本斯辭世
國際

影片／發現原始人化石「露西」 古生物學家柯本斯辭世

生死交關差點失去她 泰國戀侶挑戰法律爭同婚
國際

生死交關差點失去她 泰國戀侶挑戰法律爭同婚

家用快篩判讀 感染科醫師建議15分鐘為標準
生活

家用快篩判讀 感染科醫師建議15分鐘為標準

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
午後對流旺 台北新北等9縣市大雨特報
首頁 / 政治

蔣萬安稱當選發敬老金 北市府：問題在財源

2022/6/23 15:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北23日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，若當選市長，將恢復發放重陽敬老金。台北市副市長蔡炳坤回應，沒有誰當選或誰發的問題，市府會依法行政，問題在於財源與數額。

蔡炳坤今天下午前往銘傳國小視察兒童輝瑞疫苗第2劑校園接種情況後接受媒體聯訪表示，針對重陽敬老金發放，今天上午已有初步做意見交換，要發多少是一個考量，這跟財源有關，這部分還沒有結論。

蔡炳坤說，市府會尊重議會及行政院的決定，已經有在討論，希望盡快規劃好，才趕得上今年預算編列，後續處理需要一點時間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於蔣萬安上午受訪稱，敬老金是對長輩的尊重，若他當選市長一定恢復發放敬老金，蔡炳坤表示，市府的立場就是依法行政，沒有誰當選或誰發的問題，現在問題是在於財源跟數額。

台北市議會去年底三讀通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」後，市府提出覆議案，遭議會表決否定，市府今年初再向行政院聲請函告條例無料，行政院昨天回函表示，難認定條例牴觸憲法、地方制度法和財政紀律法規定，議會因此要求市府應執行編列預算。（編輯：張銘坤）1110623

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族