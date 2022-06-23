蔣萬安稱當選發敬老金 北市府：問題在財源

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，若當選市長，將恢復發放重陽敬老金。台北市副市長蔡炳坤回應，沒有誰當選或誰發的問題，市府會依法行政，問題在於財源與數額。

蔡炳坤今天下午前往銘傳國小視察兒童輝瑞疫苗第2劑校園接種情況後接受媒體聯訪表示，針對重陽敬老金發放，今天上午已有初步做意見交換，要發多少是一個考量，這跟財源有關，這部分還沒有結論。

蔡炳坤說，市府會尊重議會及行政院的決定，已經有在討論，希望盡快規劃好，才趕得上今年預算編列，後續處理需要一點時間。

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對於蔣萬安上午受訪稱，敬老金是對長輩的尊重，若他當選市長一定恢復發放敬老金，蔡炳坤表示，市府的立場就是依法行政，沒有誰當選或誰發的問題，現在問題是在於財源跟數額。

台北市議會去年底三讀通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」後，市府提出覆議案，遭議會表決否定，市府今年初再向行政院聲請函告條例無料，行政院昨天回函表示，難認定條例牴觸憲法、地方制度法和財政紀律法規定，議會因此要求市府應執行編列預算。（編輯：張銘坤）1110623