總統府：李大維沒異動 無內閣改組打算

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（中央社記者溫貴香台北24日電）總統府發言人張惇涵今天表示，總統蔡英文對於總統府秘書長李大維沒有異動的打算，也沒有內閣改組的打算，期盼各界勿以訛傳訛。對於網傳民進黨縣市長提名名單，民進黨澄清是謠傳內容、錯假訊息。

總統府晚間表示，對於網路流傳一份名單，內容訛稱總統府秘書長、行政院副院長、交通部長改組一事，張惇涵晚間鄭重澄清，絕無改組或異動打算。

張惇涵表示，蔡總統對於總統府秘書長沒有異動的打算，也沒有內閣改組的打算，期盼各界勿以訛傳訛。

網路臉書號外流傳一份提及民進黨縣市長提名名單，指稱台北市陳時中、新北市潘孟安、桃園市林智堅、台中市蔡其昌、台南市黃偉哲、高雄市陳其邁；新竹縣周江杰、嘉義市王美惠、台東縣劉櫂豪、花蓮縣Kolas Yotaka等。

這份名單還稱，桃園市長鄭文燦接總統府秘書長、無任所大使林佳龍接任行政院副院長、基隆市長林右昌接任交通部長。對此，總統府晚間予以澄清，表示沒有內閣改組或總統府秘書長異動的打算。

民進黨發言人林靜儀晚間表示，民進黨提名程序仍在進行中，部分縣市長候選人人選還未拍板確定，這份名單並不是官方的提名資訊，其中有許多謠傳內容更顯為錯假訊息，特此澄清，請外界勿以訛傳訛。（編輯：林克倫）1110624