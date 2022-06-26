網傳接任副閣揆 林佳龍：勿以訛傳訛

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無任所大使林佳龍（前右3）26日在台中出席森林種籽托嬰中心開幕典禮，他說，面臨少子女化，托育政策相當重要，學前教育有民間的投入更能創造保母就業機會，是一項永續投資。中央社記者趙麗妍攝 111年6月26日

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）網路謠傳無任所大使林佳龍將接任行政院副院長，林佳龍今天表示，這是報派名單，總統府已澄清，盼勿再以訛傳訛，有關台北市長提名則希望選舉朝政策討論、願景選擇。

林佳龍今天出席森林種籽托嬰中心開幕典禮，會後他接受媒體聯訪，林佳龍說，這是報派名單，總統府與中央黨部已澄清，不要再以訛傳訛，現在身分是無給職的無任所大使，協助推動新南向政策，把多年累積的產學研與政府關係，打造推動數位新南向的平台，持續投入智庫與基金會的工作。

有關台北市長提名，林佳龍說，利用首都市長選舉，把過去推動國家願景計畫和首都圈相關的12個政策陸續推出，希望以政策引導對選舉的討論較具有建設性，希望這次的選舉能夠朝向政策討論與願景選擇，而非黨派、個人的競爭。

媒體問，近來台中市在治安、防疫問題備受討論，林佳龍說，家在台中，也關心台中發展，像是捷運、轉運站、大車站計畫等，不少重大建設耗費相當多時間與精神，若按照先前的原定計畫應該早就可以動工，不少建設已爭取到前瞻預算、交通部也予以支持。

他舉例，台中大車站計畫的大平台繞了一圈又回到原點，水湳轉運中心過去規畫7層樓立體化直接從國道1號、74號快速道路銜接到水湳轉運中心，卻因「為改而改」讓規模縮水、預算增加。林佳龍說，城市的發展是接力賽，要一棒接一棒，應該要珍惜加速推動。

森林種籽托嬰中心位於台中市西區，前身為照顧0至6歲孩童的冠伶幼兒園，現則轉型為0到3歲的托嬰中心，今天舉辦開幕典禮，林佳龍、立委黃國書等人出席。創辦人陳冠伶表示，托嬰中心的精神是用心耕耘、用愛灌溉、向孩子學習，幫助生命成長。

林佳龍認為，面臨少子女化，如何讓年輕人願意結婚敢生、養得起，托育政策很重要。學前教育有民間的投入更能創造保母就業機會，是一項永續投資，他感謝中央政府也採納過去台中市的托育、托老一條龍的政策，共同奠定社會投資基礎。（編輯：黃世雅）1110626