柯文哲稱能打破藍綠惡鬥 綠委指為惡意攻擊發起人

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（中央社記者王揚宇台北27日電）台北市長柯文哲指2024年選他當總統，才能打破藍綠惡鬥。民進黨團幹事長鄭運鵬今天說，常常很多事件柯文哲是惡意攻擊的發起人，能否終結藍綠惡鬥，還是政治惡鬥中心，民眾自有判斷。

柯文哲昨天表示，陣前易將是兵家大忌，如果中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中要下來選，指揮中心由誰接任，還是要準備，臨時換人也不是那麼容易。

鄭運鵬上午在黨團記者會表示，有關陣前換將，相信每一位政務官、中央的內閣或地方的小內閣，每個人都會有自己的決定跟判斷；但同時也有很多人質疑，台北市副市長黃珊珊要不要辭職參選台北市長。

鄭運鵬說，柯文哲很喜歡對陳時中指指點點、下指導棋，可能是同行相忌或者是個性使然，相信大家都有各自的智慧，陳時中會做出自己的判斷。

至於柯文哲26日提到，2024年選他當總統，才能打破台灣藍、綠惡鬥，讓台灣重新成為合作的國家，而不是分裂的國家等等。

鄭運鵬說，柯文哲很顯然想要選總統，尊重柯文哲參選意願，但常常很多事件，柯文哲是惡意攻擊的發起人，嘴巴也都不饒人，不饒公務員與政務官，是否能終結藍綠惡鬥，還是政治惡鬥中心，相信民眾自有判斷。（編輯：郭無患）1110627