李俊俋：挑戰擔任市長13年老手黃敏惠 我不畏懼

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北28日電）民進黨將徵召總統府副秘書長李俊俋參選嘉義市長，對上現任市長黃敏惠。李俊俋今天晚間指出，總統蔡英文決定派出在府內左右手出戰，這表示她對嘉義市高度重視；挑戰擔任市長長達13年的黃敏惠，「我不畏懼」。

民進黨主席蔡英文今晚召開選對會，建議徵召李俊俋為嘉義市長參選人；李俊俋將對上國民黨現任嘉義市長黃敏惠。

李俊俋晚間透過臉書發文「球來了，就接，責任來了，就扛！責無旁貸參選嘉義市市長」。

他說，這兩年多北上擔任總統府副秘書長以來，鄉親勸進聲不斷，黨內也不斷徵詢，這2、3個月以來的懇談中，他始終持保留態度，嘉義市人才濟濟，有高票當選立委的王美惠、經驗豐富的法務部次長蔡碧仲等人，都是適合征戰的人選。

李俊俋說，提名過程，王美惠、蔡碧仲皆向黨中央和總統表態支持他，地方黨部主委黃露慧也提出他最有能力可以母雞帶小雞，拉抬黨公職候選人，齊心團結贏回嘉義，他感謝他們的支持。

他說，最關鍵因素在於，總統與他長談對嘉義未來的想法以及對嘉義情感，歷次選舉過程嘉義人滿滿對蔡總統的支持，她銘記在心。因此決定派出在府內的左右手出戰，這顯示她對於嘉義市的高度重視，也想藉此機會回應嘉義市民對未來的期待。

李俊俋說，蔡總統認為他是最合適的城市治理者，中央與地方能夠相互合作，更能與鄰近嘉義縣、雲林縣共盟，是代表民進黨參選嘉義市市長的不二人選。而他也準備好了，接球應戰、直球對決。

他說，要挑戰的是擔任市長長達13年的地方老手黃敏惠，但是「我不畏懼」。他認為，嘉義市已到發展關鍵期，必須有新的治理者帶入新觀念，由新的掌舵者讓嘉義市升級、超越與創新。

李俊俋表示，接下來，會開始進行傾聽之旅，由立委王美惠協助接地氣，主委黃露慧與各黨公職，大家一起開始拚下去，迎向嘉義的新未來。（編輯：林興盟）1110628