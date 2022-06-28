蔡英文拍板 黃秀芳戰彰化、李俊俋攻嘉義市
2022/6/28 18:57（6/28 19:23 更新）
民進黨彰化縣布局，立委黃秀芳（圖）可望授命出戰彰化縣長王惠美。（中央社檔案照片）
（中央社記者葉素萍、溫貴香台北28日電）民進黨主席蔡英文今晚召開選對會，建議徵召立委黃秀芳為彰化縣長候選人、總統府副秘書長李俊俋為嘉義市長候選人，並提交下一次中執會，進行徵召提名作業。
黃秀芳將對上國民黨現任的彰化縣長王惠美；李俊俋將對上國民黨現任嘉義市長黃敏惠。
前彰化縣黨部主委邱建富晚間受訪指出，總統蔡英文請他禮讓，2022年女力對決有助於空戰，他願意成全；前彰化縣長魏明谷會後受訪表示，顧全大局、全力輔選、贏回彰化；立委黃秀芳可望授命出戰彰化縣長王惠美。
民進黨彰化縣布局，高層屬意形象正面的立委黃秀芳，但黃秀芳與現任彰化縣黨部主委邱建富同屬正國會，且邱建富布局彰化縣長已久，與有意捲土重來的前彰化縣長魏明谷形成兩強對決。
民進黨晚間召開選對會，在選對會召開前，蔡總統親自出手化解，下午約談邱建富、魏明谷。
邱建富晚間受訪指出，他下午到官邸與黨主席蔡英文、前後任秘書長林錫耀、洪耀福當面談了40分鐘決定禮讓，總統請他體諒。
邱建富說，總統請他禮讓，2022年女力對決有助於空戰，他願意成全。
魏明谷會後受訪表示，他顧全大局、全力輔選、贏回彰化。（編輯：蘇龍麒）1110628
圖為民進黨前黨主席卓榮泰（左）2019年12月赴彰化為黃秀芳（右）輔選。（中央社檔案照片）
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