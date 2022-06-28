可望挑戰花蓮縣長 Kolas：艱困不代表不可能

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總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）（圖）28日在台北舉辦「愛是一條線」新書發表會，分享關於親情、身分認同、信仰與愛的故事。中央社記者謝佳璋攝 111年6月28日

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（中央社記者葉素萍台北28日電）總統府發言人Kolas Yotaka被看好代表民進黨出戰花蓮縣長，她今天說，花東的確很艱困，但艱困並不代表不可能。她並說，花蓮必須要有選擇不同人的自由、而且免於恐懼。

民進黨東台灣布局，花蓮縣可望徵召總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出戰，台東縣長選戰則可望徵召立委劉櫂豪。

Kolas今天發表新書「愛是一條線」，劉櫂豪出席發表會並受訪指出，如果今年年底他與Kolas要承擔責任，他相信，他們會共同攜手。

Kolas在發表會後接受媒體聯訪指出，就像大家講的，花東很艱困，但艱困並不代表不可能，只要有對的人、在對的時間、做對的事，只要大家團結，的確有可能在非常艱困選區，開出非常豐富美麗花朵。

至於她是不是對的人，Kolas說，等待黨中央、選對會決定；她一直以來態度很清楚，如果黨內有非常合適人選，她一定全力輔選，如果黨中央認為她是合適人選，她也會接受黨的徵召到花蓮，希望帶來不一樣的結果。

媒體追問，總統蔡英文、副總統賴清德是否有鼓勵她出征花蓮。

Kolas說，蔡總統為書寫序很單純，因為她是花蓮的女兒，前花蓮立委蕭美琴到美國之後，民進黨的確需要有更多人繼續關注花蓮，因為蕭美琴以前很認真，這是蔡總統對於出身花蓮的幕僚很深期許，倒未必一定跟選舉有關。她說，與選舉相關的結論或決定，還是要等黨中央、選對會最後的決定。

至於花蓮現在最需要的改變為何，Kolas認為，民主自由、清新空氣非常重要；第二個重要的是自由，必須要有選擇不同的人的自由，而免於恐懼，這是她一步一腳印在花蓮不斷走動時所聽到的，她希望這樣的情況可以改善。

她說，花蓮有非常多不同族群，不同的族群、不同的政黨，如果團結，可以解決共同的問題。至於發表新書是否為參選花蓮暖身，她說，寫書、父親生病是在去年底，寫書是個偶然，她希望把父親的歌集結成冊，至於選舉或不選舉，因為輩份資歷，她不是最後的決定者，要由黨中央決定。

Kolas說，她一直以來都沒有離開花蓮，是花蓮出身的人、尤其在她擔任民進黨不分區立委時，被黨中央賦予的任務、要經營的艱困選區就是花蓮。

她說，在花蓮跑了非常廣、遇到非常多人，但花蓮的問題非常多，即便在有限立委任期內，也無法解決所有問題，所以無所謂準備不準備，她人一直在那裏，到行政院、總統府後，更有機會從院府高度，看各縣市不同資源分配問題，更看見花蓮困境，她對花蓮關注、對花蓮人民期待，一直都放在心上、十分有掌握。

媒體也好奇，蕭美琴是否有鼓勵她參選花蓮縣長。Kolas說，「倒是沒有」，蕭美琴在花蓮10年，了解其中的眉角跟困境，蕭美琴尊重她任何決定，只有鼓勵她，不管決定是什麼、只要勇往向前。（編輯：林興盟）1110628

總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）28日舉行新書「愛是一條線」發表會，駐美代表蕭美琴以錄影的方式跨海祝賀。中央社記者謝佳璋攝 111年6月28日