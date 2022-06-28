蔡英文貫徹意志喬定彰縣嘉市 牽動雙北人選布局

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北28日電）民進黨主席蔡英文出手化解嘉義市、彰化縣提名爭議，提名中生代立委黃秀芳選彰化縣、總統府副秘書長李俊俋選嘉義市，黨內觀察蔡英文堅定貫徹意志，成為未來台北市、新北市提名布局的重要觀察指標。

民進黨秘書長林錫耀表示，今天選對會開會沒有討論到雙北市提名相關事宜，雙北提名屬於連動性，會到最後才決定，至於是否何時決定，他表示，沒有時間表。

蔡英文晚間召開選對會，建議徵召黃秀芳為彰化縣長參選人、李俊俋為嘉義市長參選人，並提交下一次中執會，進行徵召提名作業。

黃秀芳將對戰國民黨現任彰化縣長王惠美；李俊俋則對戰國民黨現任嘉義市長黃敏惠。

彰化縣長提名一波多折，兩人表態參選分別是前彰化市長邱建富與前彰化縣長魏明谷，不過，民進黨高層屬意立委黃秀芳，黨主席意志能否貫徹到底成為關鍵指標。

黨主席蔡英文21日約見黃秀芳徵詢參選彰化縣長意願，黃秀芳說明自己沒有參選意願，而且上屆立委選舉，承諾支持邱建富參選下屆縣長，作為政治人物不能輕言毀諾。

黨政人士表示，總統承諾會處理，22日派出選對會協調小組成員、前立委高志鵬與邱建富面談，高志鵬表示總統另有提名人選，希望邱建富以大局為重，邱建富表示，黨中央要他退選的理由太牽強，讓他無法接受，他將繼續爭取提名。

與邱建富同屬正國會的黃秀芳讓總統了解她的為難之處，蔡英文下午親自出手協調，表明年底彰化縣長選舉形成女力對決，有利於空戰，黨主席意志堅定，也讓邱建富、魏明谷願意成全以大局為重。

嘉義市長提名，14日林錫耀先徵詢立委王美惠參選意願，26日下午蔡英文在官邸約見，林錫耀作陪，談了一個多小時，席間鼓勵她參選，若她決定參選就不用討論，但她表達剛選上第一屆立委，應該多學習。

黨政人士表示，蔡英文屬意中生代、形象正面的人選上場，學者出身、學經歷豐富的總統府副秘書長李俊俋成為不二人選。

黨政人士表示，對於非執政縣市選戰布局，黨主席的意志貫徹非常關鍵，這一波彰化縣與嘉義市布局，充分展現黨主席的意志，黨主席一出手，一一化解，接下來，重中之重的台北市、新北市布局，但蔡英文的意志將是重要關鍵。（編輯：蘇龍麒）1110628