駁斥選新北條件說 林佳龍：子虛烏有、不可思議

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（中央社記者葉素萍台北28日電）無任所大使林佳龍辦公室今天說，媒體報導指，林佳龍開條件選新北的放話，不僅胡說八道，惡意中傷，更是傷害新北市民；面對子虛烏有的選新北條件說，林佳龍說，感到不可思議。

林佳龍辦公室今天發出新聞稿表示，年代新聞釋出獨家消息，指有所謂「民進黨高層指林佳龍選新北都有提出條件，很難做到」。

林佳龍辦公室表示，有關林佳龍開條件選新北的放話，不僅胡說八道，惡意中傷，更是傷害新北市民，傷害台灣民主的不尊重行為，徒讓台灣選舉文化蒙上不存在的陰謀論及政治算計。電視台應公開澄清，否則將即刻採取法律行動。

新聞稿指出，林佳龍在過去幾個月已公開說明，不管是新北市或台中市，皆有在地優秀人才持續經營，應讓年輕一輩有機會參與，他個人生長於台北市，也已擔任過直轄市長及交通部長等行政職務，若2022年九合一選舉有機會扮演角色，他在首都圈能貢獻心力，也積極提出台北市相關政策意見，未來倘若沒有參選的機會，林佳龍也會全力扮演輔選的角色。

林佳龍對於面對子虛烏有的選新北條件說，感到不可思議。為遏止選舉歪風及不實報導，林佳龍辦公室要求年代新聞立即澄清新聞，並公開道歉，以免觸法。（編輯：蘇龍麒）1110628