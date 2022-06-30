菲律賓原勞工部長接駐台代表 熟悉兩國事務曾訪台

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（中央社記者陳妍君馬尼拉30日專電）菲律賓總統當選人小馬可仕今天就職，馬尼拉經濟文化辦事處主席將由原勞工部長貝約出任。中華民國駐菲代表徐佩勇說，貝約資歷完整且熟悉台菲事務，期待雙邊關係有更好發展。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天將在菲律賓國家博物館宣誓就職。根據預先發布流程，小馬可仕上午會先到總統府拜會即將卸任的總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），小馬可仕和杜特蒂接著將赴國家博物館參加就職典禮，再回到總統府舉行內閣官員就職典禮。

小馬可仕辦公室表示，就職典禮一開始將唱菲律賓國歌，禱告後舉行閱兵儀式。中午12時小馬可仕宣誓就職前，參議院議長索托（Vicente Sotto III）將宣讀參眾兩院聯合決議。宣誓就職後，小馬可仕將發表就職演說。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）夫婿任德龍（Doug Emhoff）、中國國家副主席王歧山、泰國副總理兼外長董恩（Don Pramudwinai）、越南國家副主席武氏映春、澳洲總督赫爾利（David Hurley）等外賓預計出席就職典禮。

針對貝約（Silvestre Bello III）將出任馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）理事主席兼代表，駐菲代表徐佩勇說，目前約有16萬名菲律賓勞工在台灣，貝約在杜特蒂任內擔任6年勞工部長，2019年曾赴台灣出席台菲勞工會議，「對台菲雙邊事務，特別是勞工這塊非常熟悉」。

貝約現年78歲，隸屬執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP- Laban）。他曾任菲國政府與菲律賓共產黨首席談判代表，前總統雅羅育（Gloria Macapagal-Arroyo）在位期間，貝約還曾擔任6年內閣部長。

徐佩勇說，貝約跟總統府關係密切，加上他公職經歷非常長，政治資歷完整，「而且他是歷來擔任MECO主席的人當中，曾擔任公職職位最高的。以前有過次長級的出任，像部長的，我看還是第一次」。

徐佩勇表示，貝約接任馬尼拉經文處主席是非常合適的人選，期許未來跟他有更密切的合作，台菲關係更緊密，可以有更多合作。（編輯：周永捷）1110630