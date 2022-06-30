駁新北選戰備案說 羅致政：牛棚熱身做好準備

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（中央社記者王揚宇台北30日電）外界關注民進黨新北市長選舉布局，有媒體人指民進黨立委羅致政只是無任所大使林佳龍的備案；羅致政今天受訪說，沒有備案的問題，這像打球一樣，選手能做的，就是在牛棚中隨時熱身做好準備。

羅致政指出，如果黨內沒有其他人有意願承擔責任，他身為黨員，要認真思考是否有能力扛起這個責任，尤其選戰只剩4個多月時間，時間緊迫，黨如果有需要，「我們會非常謹慎思考有無能力與時間來打選戰」。

羅致政今天在立法院接受媒體聯訪，被問到有媒體人指出，民進黨會努力協調林佳龍參選新北市長，羅致政則是林佳龍拒絕後的備案。

羅致政說，新北市是艱困、不是輕鬆的選戰，任何黨內同志若有能力、有意願扛起責任，全黨都會給予支持、肯定；至於誰比較適合，這就像打球賽一樣，教練團會根據對手、選手情況做總體考量。

羅致政表示，先發、中繼、救援，這沒有誰是備案不備案的問題，是教練團根據球隊需要，配適合的選手上場，選手能夠做的，就是在牛棚隨時熱身做好準備。

對於提名時程，羅致政說，提名、徵召的決定權在民進黨選對會，都不是他們可以決定的，雖然新北市是一個困難的選區，時間也剩不到5個月，但全黨團結還是有機會一搏。（編輯：翟思嘉）1110630