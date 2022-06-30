動保團體控海上賽鴿殘忍致死 盼各界正視杜絕

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（中央社記者王揚宇台北30日電）時代力量立委陳椒華與動保團體今天說，夏季是台灣海上賽鴿旺季，但台灣賽鴿致死率是全球第一，呼籲政府正視殘忍的海上賽鴿活動，也應透過修法杜絕，像在動保法中增加相關刑罰等。

今天受邀出席記者會的農委會畜牧處科長宋念潔表示，對於立委及民間團體所提修法倡議，會帶回研議；若接獲違法案件，會請地方動保單位調查，如果有違法事實，也會裁處；另外，對於任何提升動物福利的倡議案件，農委會都支持。

內政部警政署科長王耀輝指出，針對動物保護案件上，警察機關會配合農委會進行相關調查，而近年警察機關也有查獲賽鴿活動，並查扣新台幣百萬元到千萬元賭資，只要接獲報案會盡力查辦。

陳椒華今天與台灣動物保護行政監督聯盟、台灣鳥類救援協會等在立法院召開「讓殘忍到此為止，正視海上賽鴿比賽」記者會。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，台灣海上賽鴿的殘忍程度，在全世界是出名的，以2020年南海冬季賽為例，6萬5472隻參賽，比賽當天天氣惡劣，最終歸巢僅3隻，幾乎全軍覆沒。

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台灣鳥類救援協會秘書長吳峮毅表示，鴿子平均壽命15年，海上賽鴿都是用不到一歲的幼鴿，一生只能比賽一次，99%都死在比賽途中，倖存1%回來也沒利用價值就被丟棄，過程的殘忍讓人痛心疾首。

陳椒華說，請農委會就動物保護法中，對於違反第10條的不當動物競技或博奕只有行政罰，並沒有刑罰的規定，如果要讓這條法令的更強有力，就應該以刑罰處罰，請農委會在一個月內提交可行性評估報告。（編輯：林興盟）1110630