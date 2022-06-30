北約稱中國系統性挑戰 外交部讚NATO展現全球視野

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（中央社記者黃雅詩台北30日電）北約（NATO）領袖峰會昨天通過新版「戰略概念」，首度納入中國議題，視中國為「系統性挑戰」，北約秘書長並主動提及中國欺壓鄰國台灣。外交部今天表示樂見北約展現全球視野，正視中國威脅，台灣將持續與國際民主夥伴合作對抗威權政體帶來的混合式威脅。

外交部副發言人崔靜麟向中央社表示，外交部注意到北約領袖峰會昨天通過新版「戰略概念」（Strategic Concept），首度將中國議題列入，並以大篇幅提及中國對北約利益、安全及價值的系統性挑戰（systemic challenge），強調中國的脅迫政策、惡意網路與複合式作戰、假訊息操作、尋求控制關鍵戰略科技與供應鏈，以及中俄深化戰略夥伴關係等，損害北約成員安全，企圖顛覆以規則為基礎的國際秩序。

崔靜麟指出，北約是繼2010年里斯本峰會後，時隔12年再度更新該文件，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在會後記者會致詞也主動提到中國欺壓鄰國及威脅台灣。

外交部表示，樂見北約展現全球視野，正視中國對歐洲、大西洋安全造成的系統性挑戰，並強調歐盟及印太區域等其他理念相近夥伴合作共同應對的重要性。

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外交部也感謝重要北約成員國英國外相特拉斯（Liz Truss），特拉斯繼4月份在外交政策演說中，公開呼籲北約盟友應確保台灣等民主政體的自我防衛能力之後，日前再度於英國國會下議院外交委員會發言支持台灣安全，並呼籲國際社會關注台海情勢與及早助台自我防禦。

外交部表示，台灣作為印太地區負責任的成員，將持續與國際民主夥伴加強合作，共同對抗威權政體帶來的混合式威脅，共同維護台海及印太區域和平穩定以及以規則為基礎的國際秩序。 （編輯：翟思嘉）1110630