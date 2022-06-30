漲電價 朱立倫憂民生物價漲聲響起最終全民負擔

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（中央社記者范正祥台北30日電）國民黨主席朱立倫今天在臉書發文，憂心民生物價「漲」聲響起；電價漲幅勢必反映在民生物價上，最後還是變成全民負擔。

今天是會計師節，朱立倫於臉書發文，感謝所有會計師的辛勞。他提及，想起攻讀會計學博士的歲月，在台大會計系、美國紐約市立大學都曾擔任過教職，因此最明白會計師的辛苦；尤其，今年因為疫情影響，報稅的期間更拉長到了今天才結束，如果不是所有會計師的默默付出，想必許多企業的運作都會受到影響。

朱立倫表示，今年受到國際通膨影響，資誠聯合會計師事務所發布的「2022全球消費者洞察報告」指出，有高達47%的受訪者預計會在食品雜貨的消費上花費更多，民眾的負擔更重了。

他指出，如今民進黨政府又決定大幅調漲工業用電大戶電價15%，使整體平均電價漲幅達8.4%。不僅工商業界跳腳，直呼在疫情後的關鍵復甦期漲價時機不佳，「羊毛出在羊身上」，這樣的電價漲幅也勢必反映在民生物價上，最後還是變成全民負擔。

朱立倫表示，過去便不斷呼籲政府，今年因為有「疫情傷、通膨慘、失業高」等三重因素衝擊，人民的生活已經苦不堪言，不宜在這個時刻調漲電價；尤其今年蔡政府既然意識到疫情對產業的衝擊，而延長報稅期間，卻又在此時還要民眾為錯誤能源政策買單，無視民眾生計及產業發展。

朱立倫表示，會持續為扭轉當權者的錯誤政策而努力，為大家能夠過好日子來打拚。（編輯：林興盟）1110630