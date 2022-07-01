習稱香港「浴火重生」 蘇貞昌：一國兩制不堪檢驗

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（中央社記者鄭鴻達台北1日電）對於中國國家主席習近平稱「一國兩制」是好制度、香港浴火重生，行政院長蘇貞昌今天表示，香港現在是好是壞，一目了然，中國所謂的「一國兩制」根本不堪檢驗。

蘇貞昌今天出席「財政部111年稅務節慶祝暨表揚大會」，並在會前接受聯訪。媒體詢問，習近平說「一國兩制」是好制度，香港浴火重生，蘇貞昌如何看待？

蘇貞昌回應，香港現在是好是壞，看香港人民所受的痛苦就一目了然、看香港的經濟就一目了然。他說，才經過25年，中國過去答應的「50年不變」、「舞照跳、馬照跑」都已不見，連自由民主都已蕩然無存。

蘇貞昌接著說，中國答應香港人民的承諾，已被世界看穿、被香港人民唾棄，更可以藉此知道，我們一定要堅守台灣的主權、自由民主，中國所謂的「一國兩制」根本不堪檢驗。

此外，媒體問及台鐵高雄機廠改名為潮州機廠，被指為「拍馬屁」文化一事。蘇貞昌回應「名不正則言不順」，他說，機廠在潮州卻叫高雄機廠，機廠在桃園，卻叫台北機廠，都很容易搞混。

蘇貞昌強調，政府很務實地便民，弄清楚機關名稱，這是政府更接地氣、更便民的心思，而非過去一成不變的那種心理與心態，政府更應方方面面地將方便人民、提升行政效率做為宗旨。（編輯：翟思嘉）1110701