林佳龍：未正式被徵詢選新北 盼選北市經深思熟慮

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（中央社記者溫貴香台北1日電）爭取參選台北市長的前交通部長林佳龍今天表示，民進黨選對會尚未正式徵詢他參選新北市，他表態參選台北市，是希望引導選戰進行公共政策的討論，經深思熟慮，有信心提升台北成為一個國際都市，具有質感令台灣人驕傲的首都。

林佳龍上午在民進黨立委何志偉、台北市議員陳怡君、江志銘等人陪同下，回到出生地萬華區，前往龍山寺參香，談到民進黨雙北市長人選尚未產生，小雞焦慮沒有母雞，可能重蹈2018年選舉的覆轍，林佳龍表示，離投票不到5個月，趕快各就各位，小雞與母雞形成很好的團隊。

他說，民進黨的文化是提名前百家爭鳴，提名之後，一定是團結合作，感動人民，贏得勝利，相信黨中央會在7月17日全代會之前完成提名，以利參選人衝後衝刺。雙北對手人選已經產生，民進黨也不能拖太久，選對會應都有聽到大家的心聲。

他表示，現在有時候會在媒體上看到代表高層、內幕或爆料等報導，事實上，新北市的提名都還在進行中，「並沒有去正式徵詢我有關於新北」。他重申，不選新北市，因新北市12席立委有9席民進黨立委優秀人才，已經在牛棚練球很久，如果有機會代表民進黨出征，也是很好的人選。

至於爭取參選台北市長並提出願景，林佳龍說，希望引導選戰進行公共政策的討論甚至辯論，經深思熟慮知道台北市需要什麼樣的市長，他有信心提升台北成為一個國際都市，具有質感令台灣人驕傲的首都。

談及參選口號，林佳龍說明，表態參選台北市長後，提出「Taipei plus」首都願景的12門課，包括「交通+」、「居住+」等內容，「Taipei plus」有口號也有內容，它的意義是無可取代的，因為台北市是台灣的首都，也應該成為台灣的驕傲。

林佳龍表示，「Taipei plus」直接用英文，定位台北首都為最國際化的城市，共有3層意義：一是從「Taipei」到「Taipei plus」，代表台北超越台北，二是連結到首都圈周邊城市，有區域治理意義，例如可以「plus基隆」、「plus新北」，三是能夠與國際首都城市交流合作。（編輯：楊凱翔）1110701