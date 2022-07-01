高虹安仍未鬆口參選新竹市長 將向郭台銘請益

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（中央社記者郭建伸台北1日電）台灣民眾黨立委高虹安今天受訪仍未鬆口是否參選新竹市長，但表示民眾黨選舉決策會預計7月11日召開。高虹安也說，鴻海創辦人郭台銘是很好的請益對象，有機會時會再向郭台銘請益地方服務及科學園區經驗。

高虹安今天偕黨籍公職參選人接連舉行兩場記者會，為校園性騷擾問題請命，並倡議新竹市雙語教育議題。

由於外界看好高虹安代表民眾黨參選新竹市長，媒體今天仍持續聚焦是否參選新竹市長議題。

高虹安受訪時仍未鬆口是否參選，僅表示之前已回答相當清楚，未來有進度將向外界報告，而民眾黨選舉決策會預計7月11日召開。

媒體詢問高虹安，黨主席柯文哲是新竹人，是否曾與柯文哲討論新竹的願景。高虹安表示，柯文哲如同新竹市黨部的榮譽主委，只要柯文哲假日回到新竹，每次與團隊互動都會分享台北市治理經驗，而參選人在互動過程也會吸收經驗。

媒體也詢問，近期郭台銘是否給予她新竹市願景建議。高虹安表示，郭台銘先前看到報導時，確實彼此有交換意見，但比較像是家人的關心；對於新竹市，等到有機會的時候，會再與郭台銘討論。

高虹安表示，郭台銘是科技業很好的請益對象，希望郭台銘能提供更多新竹市在地服務及科學園區的經驗。（編輯：林興盟）1110701