黃珊珊：提出讓市民支持原因 算票沒意義

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（中央社記者劉建邦台北2日電）擬參選台北市長的北市副市長黃珊珊今天說，選民是人不是票，提出讓市民支持原因，只算藍綠票沒意義，拿出想做的事情告訴市民較實在，比賽還沒開始，「每天算票幹什麼」。

國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天接受聯訪，被問及如何看待民進黨想捧黃珊珊聲量，反而分掉綠營選票操作，蔣萬安說，民進黨機關算盡、他無法代替回答，但要提醒民進黨「養老鼠咬布袋」，這種教訓一次就好。

黃珊珊今天下午出席「2022台北神匠福虎工藝大賞威風展開」活動後接受聯訪，媒體提問關於蔣萬安昨天提到「養老鼠咬布袋」，黃珊珊做以上回應。

媒體追問，傳藍綠擬採攻擊台北市長柯文哲市政，進一步邊緣化黃珊珊。黃珊珊指出，市政是可受公評、監督，相信市民在8年期間有看到北市不同改變。

她接著說，有問題就修正，但「無謂攻擊，市民也會看在眼裡」，應拿出真本事，大家一起接受檢驗比較實在，若真有問題，請提出具體陳述，該改進會改進，若是口水戰就沒必要。

黃珊珊也表示，人每天都可以講很多話，不用特別有相關回應，且認為市民自有判斷，並相信市民智慧。（編 輯：方沛清）1110702