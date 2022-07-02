布局縣市長選戰 藍打區域聯防戰拚六都過半

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（中央社記者劉冠廷台北2日電）國民黨布局年底縣市長選舉大致底定，後續戰略計畫將採區域聯防概念，主打包括北北基桃生活圈、中部女力連線等團體戰，力拚黨主席朱立倫喊出的「六都過半、總數16席」目標。

國民黨本週提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長、前農田水利署苗栗管理處處長謝福弘參選苗栗縣長，整體縣市長布局已大致完成，僅剩嘉義縣、澎湖縣尚未完成提名；至於新北市與台中市，則尊重市長侯友宜、盧秀燕宣布競選連任的時間。

至於未來整體選戰策略方面，黨內人士今天指出，國民黨這次計畫以區域聯防概念為主，將北中南等地作區塊劃分，主打團體戰以拉抬全台各地選情；像是北北基桃可採一日生活圈為主題，進行串連與聯合造勢，並提出跨縣市合作政策，吸引民眾支持。

黨內人士表示，中台灣採女力連線，透過盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善，加上南投縣長參選人許淑華等女力，訴求安定專業力量，穩固中台灣選情；在南高屏區塊，則是透過柯志恩與台南市長參選人謝龍介的高聲量，發揮空戰效果達到牽制作用。

尚未完成提名的縣市部分，嘉義縣目前有學者歐崇敬表態爭取提名，國民黨嘉義縣黨部主委、立委翁重鈞表示，人選正在評估中；黨內亦曾討論，不排除與非綠陣營合作，共推縣長參選人的想法。另黨內有人勸進國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏回鄉參選嘉義縣長，但王育敏並無參選打算。

澎湖縣部分，縣長賴峰偉競選連任，但副議長陳雙全有意參選，目前仍處於協調階段，可能透過協調式民調做最後決定，結果在近日就會出爐；連江縣將開放參選，不提名特定人選。

此外，國民黨已提名謝福弘參選苗栗縣長，但身兼苗栗縣黨部主委的議長鍾東錦仍表示參選到底；黨內人士指出，距離選舉還有些時間，希望能再協調與討論，讓事情圓滿落幕，共同團結對抗民進黨。（編輯：林克倫）1110702