更多編輯台推薦新聞：
太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量
科技

太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量

同志非西方進口 印尼武吉士族有5種性別
國際

同志非西方進口 印尼武吉士族有5種性別

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋
文化

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民進黨
首頁 / 政治

綠拚13日前完成雙北徵召 金馬竹縣保留合作空間

2022/7/2 16:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北2日電）2022年直轄市及縣市長選舉，民進黨選戰布局進入倒數計時；黨政人士今天表示，不排除13日中執會前完成雙北和花東徵召，金門、連江、新竹縣則保留與友黨合作的空間。

2022年九合一選舉11月26日投票，各政黨選戰布局進入倒數計時階段，目前全國22縣市，除台北市長柯文哲屬民眾黨外，民進黨執政版圖有7縣市、國民黨14縣市。

決戰2022年選舉，民進黨目前還有花蓮縣、台東縣、澎湖縣、新竹縣、金門縣、連江縣，以及重中之重的台北市、新北市尚未完成布局。

新竹縣部分，黨政人士受訪表示，除了民進黨發言人周江杰外，不排除與竹北市長何淦銘合作；金門縣、連江縣傾向不提名人選，保留與友黨合作的空間。

澎湖縣部分，該人士說，前縣長陳光復、澎湖縣議員陳慧玲兩人表態競逐，但民調以立委楊曜居首；不過，楊曜今天清晨在臉書表示，5年來焦慮、失眠成為日常，但現在工作與生活找到平衡點，立委以外職務，他是無心也無力去做任何想像。此形同對外宣告無意參選澎湖縣長。

雙北部分，衛生福利部長陳時中參選北市長呼聲仍高，但前交通部長林佳龍表態爭取參選北市，無意加入新北戰局；黨內人士指出，由於時間逼近，不排除7月13日中執會可望完成雙北市徵召。

黨政人士表示，花蓮縣長可望徵召總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出戰，Kolas Yotaka日前舉辦「愛是一條線」新書發表會後受訪表示，如果認為她是適合人選，她會接受徵召；台東縣長以劉櫂豪呼聲高，劉櫂豪則表示，如果黨徵召他，自己會積極扮演「桶箍」、領頭羊角色，努力打贏選舉。

民進黨定7月17日召開全國黨代表大會，重頭戲是改選中執委、中常委和中評委，重組黨權力核心。黨政人士表示，717全代會前，不排除13日中執會完成縣市長與直轄市長徵召。（編輯：林克倫）1110702

延伸閱讀
九合一選舉 民進黨雙北人選7月可望完成布局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
香港主權移交25週年 民進黨：一國兩制徹底崩壞