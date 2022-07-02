綠拚13日前完成雙北徵召 金馬竹縣保留合作空間

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（中央社記者溫貴香台北2日電）2022年直轄市及縣市長選舉，民進黨選戰布局進入倒數計時；黨政人士今天表示，不排除13日中執會前完成雙北和花東徵召，金門、連江、新竹縣則保留與友黨合作的空間。

2022年九合一選舉11月26日投票，各政黨選戰布局進入倒數計時階段，目前全國22縣市，除台北市長柯文哲屬民眾黨外，民進黨執政版圖有7縣市、國民黨14縣市。

決戰2022年選舉，民進黨目前還有花蓮縣、台東縣、澎湖縣、新竹縣、金門縣、連江縣，以及重中之重的台北市、新北市尚未完成布局。

新竹縣部分，黨政人士受訪表示，除了民進黨發言人周江杰外，不排除與竹北市長何淦銘合作；金門縣、連江縣傾向不提名人選，保留與友黨合作的空間。

澎湖縣部分，該人士說，前縣長陳光復、澎湖縣議員陳慧玲兩人表態競逐，但民調以立委楊曜居首；不過，楊曜今天清晨在臉書表示，5年來焦慮、失眠成為日常，但現在工作與生活找到平衡點，立委以外職務，他是無心也無力去做任何想像。此形同對外宣告無意參選澎湖縣長。

雙北部分，衛生福利部長陳時中參選北市長呼聲仍高，但前交通部長林佳龍表態爭取參選北市，無意加入新北戰局；黨內人士指出，由於時間逼近，不排除7月13日中執會可望完成雙北市徵召。

黨政人士表示，花蓮縣長可望徵召總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出戰，Kolas Yotaka日前舉辦「愛是一條線」新書發表會後受訪表示，如果認為她是適合人選，她會接受徵召；台東縣長以劉櫂豪呼聲高，劉櫂豪則表示，如果黨徵召他，自己會積極扮演「桶箍」、領頭羊角色，努力打贏選舉。

民進黨定7月17日召開全國黨代表大會，重頭戲是改選中執委、中常委和中評委，重組黨權力核心。黨政人士表示，717全代會前，不排除13日中執會完成縣市長與直轄市長徵召。（編輯：林克倫）1110702