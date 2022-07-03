新北市長選戰 吳秉叡：若黨徵召出戰會全力以赴

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（中央社記者葉素萍台北3日電）民進黨立委羅致政今天正式表態已沒有參選新北市長意願。民進黨新北立委吳秉叡今天受訪指出，「若黨徵召出戰會全力以赴，但若黨中央徵召黨內其他優秀同志也會百分百支持」。

羅致政今天正式表態，請黨中央無需考量將他列入新北市長候選人；吳秉叡先前也被點名出戰新北市長，他今天表態有意願參選。

吳秉叡受訪時表示，「若黨徵召出戰會全力以赴，但若黨中央徵召黨內其他優秀同志也會百分百支持」；吳秉叡說，黨中央2個多月前就徵詢過他，他也表達過這個想法。

除了吳秉叡之外，外界也點名基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安、前副總統陳建仁、前交通部長林佳龍等人投入新北市長選舉，吳秉叡強調，黨徵召誰，他都會全力輔選，讓黨中央做決定。

另外，民進黨新北市立委蘇巧慧今天受訪時指出，對於羅致政的決定，她有點意外。

蘇巧慧說，新北市幅員很大，一直覺得民進黨資深在地委員都表現很好、也熟悉新北，支持新北市長人選從資深在地立委產生，至於她自己，還是想把立委這個工作做好，在國會繼續歷練。（編輯：林淑媛）1110703