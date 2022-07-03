新北選戰母雞未現 綠議員參選人：小雞很急

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（中央社記者王鴻國新北3日電）立委羅致政宣布無參選新北市長意願後，綠營議員參選人表示，選舉時程上有急迫性，母雞遲遲未出現，小雞們都很急，盼黨中央能儘速定案，讓母雞能帶小雞向前衝，打贏選戰。

原本宣布擬參選新北市長的立委羅致政今天在臉書宣布「請黨中央無需將我列入市長候選人考量，個人已沒有參選意願！」在綠營新北市選情激起漣漪。

新北市議員參選人卓冠廷先前推薦即將任滿且執政有口碑的屏東縣長潘孟安，以及基隆市長林右昌，都是戰力值跟經驗值兼具，參選新北市長的合適人選。但現在也不禁喊出「小雞真的很擔憂」的聲音。

卓冠廷表示，民進黨人才濟濟，不論是優秀在地立委或五星級地方首長都是很好的人選，重點是時間急迫下，希望黨中央能儘速整合及加速徵召作業，讓母雞能早點產生，團結大家來打一場勝仗。

參選連任的市議員張志豪表示，民進黨參選新北市長人選，以往包括黨主席蔡英文、前行政院長游錫堃及蘇貞昌等人，都花了半年以上的時間打選戰，但如今僅剩4個多月，時間已嚴重壓縮了，這讓小雞們真的很著急。

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他表示，過去都是院長級人選，希望這次選戰能考量在地優秀人才或部長級人選，以加速組織幕僚及提出市政願景等選務籌備工作，真的期盼黨中央能儘速決定人選，在母雞帶領下，小雞們才能充分發揮戰力，全力向前衝，來打贏這場選戰。

民進黨新北市黨部主委何博文表示，新北市長參選的人選牽涉雙北布局，是由黨中央來作全盤考量，希望黨中央能儘速決定人選，黨部一定會全力輔選，打一場漂亮的選戰。（編輯：李亨山）1110703