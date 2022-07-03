表態不選新北 羅致政：時間流逝 已斷真心與戰力

民進黨立委羅致政3日在立法院受訪表示，由於時間緊迫，他個人已沒有意願參選新北市長，請黨中央無需考量將他列入新北市長候選人。中央社記者張皓安攝 111年7月3日

（中央社記者葉素萍台北3日電）民進黨立委羅致政今天表態，請黨中央無需考量將他列入新北市長候選人，他個人已沒有參選意願。他說，「時間的流逝，才是我最大的對手，這已阻斷我的真心意與真戰力！」

羅致政原本被視為民進黨新北市長布局可能人選之一，他今天透過臉書表態「我願承擔艱難，無奈時間太殘酷」，他說，從不懼怕選舉的對手，但時間的流逝，才是他最大的敵人。

羅致政說，面對年底的新北市長選戰，這場被外界公認是最艱困的一役，身為新北在地立委，即便知道這是一場「硬戰」，若能夠代表民進黨「應戰」是一種榮譽，「贏戰」更是參選人的責任。

他說，黨內優秀人士眾多，不是非他不可，然而近來外界蜚短流長，誤解他在主動急於爭取參選，他必須澄清說明。

羅致政說，「我願意思考承擔」，那是在黨內沒有從政同志願意扛起這個重擔時。他從政的初衷是要讓新北這座城市，在國際上被看見，回報給他所熱愛的民進黨和所有新北市民的殷殷期盼；他不汲不取，若黨在艱難的時間需要他時，他沒有說不的理由。

他說，當初就是這麼單純的心念，被動表達可以思考在黨最艱困的選區貢獻力量，「如果因此招致外界誤以為我一廂情願、汲汲營營爭取參選新北市長，情何以堪？」

羅致政指出，新北市對民進黨是艱困選區，沒有黨內初選，也沒有所謂爭取提名的問題，任何一位黨內人士，扛責競選新北市長，都不會有歡欣雀躍的心情，因為大家都知道這會是一趟艱鉅的任務、辛苦的旅程，正因為如此，他才會被動表達：若黨內沒有人想承擔這場戰役時，「我願意思考有沒有時間跟能力承擔」。

他說，投票日距今僅剩不到5個月，時間恐怕更不站在挑戰者這一方。新北幅員遼闊、29個行政區、400萬人口、百工百業、社團無數，更有37位黨的議員候選人需要一起打仗，他憂慮民進黨市長候選人能上山下海、全力拚搏的時間正快速流逝。

羅致政表示，新北市長一役，2018年行政院長蘇貞昌賣力打了7個月的漂亮選戰；立法院長游錫堃2014年用了10個月，幾乎成功逆轉勝；2010年黨主席蔡英文也用足了半年，來經歷人生的首次選戰。

羅致政說，他從5月初被動接受黨中央的正式徵詢及正面態度，如今時間一再蹉跎，距離選舉也僅剩4個多月，沒有足夠時間讓新北市民感受到他的認真和努力，他就沒有資格擔任稱職的候選人。所以，「請黨中央無需將我列入市長候選人考量，個人已沒有參選意願！」

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他說，對黨無怨無悔、一心付出，之前衷心思考願意為黨一戰，如今理性沉澱思緒，「我必須負責任地說：時間的流逝，才是我最大的對手，這已阻斷我的真心意與真戰力！」

羅致政認為，民進黨對新北市的治理責任，不能放棄，時間已經十分緊迫，期待黨儘速提名有意願有能力的同志上場，他絕對會全力輔選，也專心輔選議員勝利，為新北的未來，一起加油；此外，他會更努力扮演好立法委員的角色，繼續在國會為台灣打拚、為新北發聲。（編輯：翟思嘉）1110703