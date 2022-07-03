何時提名侯友宜、盧秀燕？ 國民黨：8月底前

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（中央社記者王承中台北3日電）民進黨新北市長人選遲未定案，外界關注國民黨何時完成新北市長、台中市長提名作業。國民黨文傳會副主委林家興今天表示，8月底全代會前按既有節奏完成。黨內人士指出，新北及台中已向黨中央表達先以市政優先，黨中央尊重地方意見。

距離年底九合一選舉僅剩4個多月，民進黨新北市區域立委羅致政今天表示，請黨中央無需考量將他列入新北市長候選人，他個人已沒有參選意願。他說，「時間的流逝，才是我最大的對手，這已阻斷我的真心意與真戰力」。

民進黨新北市長人選遲遲未定案，外界也關注國民黨到底何時會提名新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕。

針對年底縣市長選舉，全國22個縣市，國民黨大致已完成提名作業，僅剩下嘉義縣、澎湖縣、新北市及台中市尚未提名，而連江縣則採開放參選，不提名特定人選。

對於新北市長及台中市長的提名作業，國民黨文傳會副主委林家興在接受訪問時表示，國民黨將在8月底召開全代會，相關提名作業最晚在全代會之前都會陸續按照既有節奏來提名。

黨內人士指出，目前對侯友宜及盧秀燕來說，拚市政就是最好的宣傳，而新北市及台中市也有向黨中央表達要先以市政優先，因為對侯友宜及盧秀燕來說，黨中央的提名作業，也只是一個形式，所以黨中央也尊重他們的意見。

針對提名的時間點，黨內人士表示，當初溝通時並沒有決定確切的時間，大家也都有默契，提名時間會較其他縣市晚，且目前黨中央也未聽聞地方有傳出因未完成提名，而擔心年底選情的狀況。既然地方都不急，黨中央也沒什麼好急，就尊重地方的意見。（編輯：翟思嘉）1110703